Iubitul Roxanei Ghiță, gelos după ce Andrei de la Survivor România a sărutat-o! Cum se înțeleg cei doi: „Mi se pare sexy chiar și modul în care gândește”

Roxana Ghiță a făcut furori la Survivor România și nu doar pentru faptul că reușea să aducă puncte veritabile echipei albastre, ci și prin felul în care arăta.

În timpul competiției, doi concurenți și-au arătat interesul față de Războinică. Coechipierul ei, Andrei, dar și Jador, care făcea parte din tabăra Faimoșilor. A fost apreciată și de telespectatori, dar a părărsit echipa din cauza unei accidentări care nu i-a mai permis să continuă. După întoarcerea în România, Roxana a început o relație cu Rareș, fostul ei iubit, cu care formează acum un cuplu solid și, spune ea, de durată. Iată ce dezvăluiri a făcut din relația cu partenerul ei de viață.

Roxana Ghiță și Rareș s-au despărțit înainte de Survivor România

Cei doi tineri au decis să pună punct relației, mai ales că nu treceau prin cea mai bună perioadă. Imediat cum a ieșit din competiție a fost plăcut surprinsă de faptul că Rareș îi trimitea multe mesaje și au început iar să vorbească.

„Înainte să plec la Survivor am hotărât să încheiem relația, gândindu-ne că statutul de cuplu nu ține doi oameni împreună. În iarnă am trecut amândoi printr-o perioadă tulbure și ne-ar fi afectat mult să rămânem împreună. El a fost una dintre persoanele la care mă gândeam zilnic la Survivor, dar nu într-un mod neapărat… romantic.

E o persoană la care țin foarte mult și simțeam nevoia să îl aud, să îi cer părerea. Când am ieșit din emisiune și mi-am primit telefonul, am văzut că îmi lăsase multe mesaje scrise și vocale și l-am sunat imediat. Eram încă în Republica Dominicană și am stat cu orele pe video toată săptămâna, până am ajuns acasă, în România.

Începusem să îl apreciez din ce în ce mai mult. Îmi amintesc că îmi cânta la pian pe video, iar eu eram așa de obosită după Survivor, încât adormeam. Acum suntem bine. Rareș e plasa mea de siguranță, ca să zic așa, deși mă pune și într-o poziție care îmi creează frică, pentru că sunt vulnerabilă, recunosc”, a declarat Roxana Ghiță pentru Viva.ro.

Roxana Ghiță: „ Îmi place de el că e la fel ca mine ”

Fupă ce s-a întors în România și s-au „regăsit”, relația merge mult mai bine ca înainte. Ceea ce apreciază cel mai mult Roxana Ghiță la iubitul ei este că au aceleași valori în viață și pot să vorbească deste orice.

„N-am mai întâlnit un băiat ca Rareș: mă înțelege pe toate planurile și comunicăm foarte ușor. Avem valori similare și ne raportăm la viață cam la fel. Îmi place de el că e la fel ca mine, printre altele și artist. Zic -și artist- pentru că el e, de fapt, programator.

Îmi place mult că îmbina latura intelectuală cu cea artistică, pentru că nici eu nu fac parte dintr-o singură „tabără'. Ori, grație acestui lucru, a reușit să se dezvolte foarte bine și pe plan emoțional, iar pentru mine acesta este un mare plus. Mi se pare sexy chiar și modul în care gândește”, a mai precizat fosta Războinică de la Survivor România.

Roxana Ghiță, despre cum vedere Rareș relația cu Andrei și Jador de la Survivor România

Fosta Războinică a dezvăluit că Rareș a urărit fiecare episod al Survivor România și a văzut chiar și scena în care ea și Andrei s-au apropiat mai mult decât ca niște simpli colegi, iar asta l-a făcut să simtă puțină gelozie. Însă atunci când vine vorba despre Jador, iubitul frumoasei Roxana știe că sunt doar simple glume și nimic serios.

„În legătură cu Andrei, cred că a fost puțin gelos, mai ales că eram în emisiune și nu puteam să vorbim. Totuși, știu că își dorea să fiu fericită cu orice preț și dacă la momentul respectiv m-ar fi înveselit o relație (de orice fel) cu Andrei, s-ar fi bucurat și Rareș pentru mine.

Când vine vorba de Jador are foarte mare încredere. E conștient (n.r.- Rareș) că nu aș face nimic și și-a dat seama deja că între noi doi sunt multe glume. Chiar au vorbit și ei la telefon, a fost super amuzant. I-a cunoscut și pe Războinici și se înlege foaarte bine cu ei”, a mai spus Roxana pentru sursa citată.