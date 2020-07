In articol:

Iulia Albu și Andreea Bănică se află într-un scandal de câteva zile. Andreea Bănică a declarat că este dezamăgită de prietenia lor, dar mai ales de faptul că aceasta a crezut că Iulia chiar îi era prietenă.

“E o perversă și o prefăcută. Asta e Iulia Albu și nu am de ce să nu o spun. Am blocat-o și pe Instagram. Mie îmi plac oamenii onești, corecți. Am avut o relație la un moment dat. Vorbeam despre multe lucruri, iar eu am crezut în prietenia noastră. Și cred că am greșit. Pentru mine contează oamenii onești, corecți. Și am rupt orice legătură. Nici nu contează ce spune, poate să spună orice despre mine”, a declarat cântăreața în emisiunea lui Cătălin Măruță.

După ce Andreea Bănică a declarat aceste lucruri, Iulia Albu a venit imediat și i-a dat replică pentru cele spuse.

”Pe mine m-a deranjat în primul rând faptul că ea a insinuat că eu aș fi avut cu ea o relație de prietenie… Faptul că am fost alături de ea când în acel proiect făcea niște gafe și se stătea foarte mult după filmări… Dacă eu am fost cumva alături de ea într-un fel și am ținut parte a fost pentru că am crezut că merită acest lucru. Dar ea nu a făcut o ironie la adresa mea, ea a avut o criză de-a dreptul”, a declarat Iulia Albu în emisiune.

”Eu am primit un mesaj foarte urât de la ea”

”Eu am primit un mesaj foarte urât de la ea, în care ea mă amenința pe mine. N-am vorbit despre lucrul ăsta. Un mesaj în care mă amenința că îmi poate face foarte mult rău. Până una alta văd, Andreea, că eu îți pot face foarte mult bine, căci iată ai apărut în ziare cu atâtea titluri, dar, ce crezi, în toate eram eu. Vreau să-i mulțumesc încă o dată Andreei că a fost aici”, a mai spus Iulia Albu.

”Dar ea poate să mă descrie cum vrea ea. În definitiv nu e problema mea. Suntem o țară liberă în limitele legii”, a declarat fashion-editorul.