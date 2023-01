Iulia Vântur, surprinsă cu un bărbat misterios, în București! Ce ar avea de gând să facă vedeta? Gestul care a dat-o de gol

In articol:

Iulia Vântur este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete din showbiz-ul românesc. Actrița, în vârstă de 42 de ani, a renunțat la România și s-a mutat în India de mai bine de 10 ani.

Iulia Vântur, în compania altui bărbat, în București

Aceasta și-a găsit fericirea pe meleagurile străine și trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Salman Khan, un celebru actor de la Bollywood. Recent, vedeta a fost surprinsă în România, în compania altui bărbat.

Iulia Vântur este o apariție surprinzătoare de fiecare dată și nu trece neremarcată. Recent, vedeta a fost surprinsă într-o zona exclusivistă a Bucureștiului, mai exact Pipera, însă nu alături de iubitul ei indian, ci de un alt bărbat.

Conform Spynews.ro, Iulia Vântur a fost văzută într-o zonă exclusivistă a Capitalei. Vedeta s-a întâlnit cu un bărbat misterios care o aștepta la bariera complexului Pipera. Ulterior, cei doi au intrat într-o casă, unde au petrecut aproximativ o oră. Din imagini, dar și din contextul în care se află, mulți se întreabă dacă nu cumva vedeta urmează să își cumpere o casă în România.

Ulterior, cei doi au mai stat la povești câteva minute bune în fața complexului, urmând ca mai apoi să plece împreună cu mașina Iuliei Vântur.

Iulia Vântur este o persoană ce întoarce multe priviri, fiind foarte frumoasă, dar având și simțul esteticului bine dezvoltat. De această dată, actrița a îmbrăcat un palton negru, lung pe care l-a accesorizat cu o eșarfă, cercei mari și o geantă a unui brand celebru.

Iulia Vântur [Sursa foto: Instagram]

De ce s-a mutat Iulia Vântur în India

Iulia Vântur s-a bucurat de celebritate în România, fiind foarte cunoscută și iubită de publicul său. Cu toate acestea, vedeta a hotărât să plece în India pentru un nou început, astfel că, în urmă cu mai bine de un deceniu a făcut pasul cel mare și a plecat peste hotarele României.

"Aveam o carieră frumoasă, însă simțeam că nu am reușit să mă exprim îndeajuns. Dacă te uitai la viața mea, totul era chiar bine! În acel portret, totul părea ideal, însă eu știam că valoarea mea esențială nu a fost încă explorată. Eu cred că am avut curajul, nebunia și încrederea că, dacă îmi voi urma sufletul, nu am cum să sfârșesc rău!

Și am avut curaj să șterg de pe podea acea rangoli, să mă detașez de tot ce aveam înainte și de tot ce reprezentam, mai ales pentru cei din jur, și să mă las liberă să creez din nou, să mă transform. Pentru mine, India a fost o călătorie de viață, eu am devenit adult în India”, a mărturisit Iulia Vântur, pentru Revista VIVA!.