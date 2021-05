Iulia Vântur a recunoscut ceea ce mulți bănuiau! „Din păcate, e adevărat. Eu am plecat la începutul dezastrului” Dezvăluiri cutremurătoare, în direct

In articol:

Iulia Vântur este una dintre cele mai apreciate vedete de televiziune din țara noastră. Pe lângă o carieră de succes, frumoasa blondină trăiește și o frumoasă poveste de dragoste cu Salman Khan.

Iulia Vântur, despre întoarcerea în România

De mai bine de șase ani, Iulia Vântur s-a mutat în India, acolo unde trăiește o poveste de dragoste impresionantă alături de iubitul ei.

Cu toate acestea, dorul de țară era din ce în ce mai mare, așa că nu a stat prea mult pe gânduri, și-a făcut bagajul și a venit în România.

Invitată în platoul emisiunii Teo Show, prezentatoarea de televiziune a vorbit despre perioada dificilă prin care cetățenii din India trec la momentul actual. Este o criză mare de oxigen, dar și de medicamente, iar spitalele au rămas fără paturi.

„Din păcate, da, e adevărat. E o criză mare de oxigen, de medicamente. Sunt foarte mândră că România a oferit suport. Din păcate, e nevoie de mult mai mult, pentru că numărul populației e foarte mare. În spitale nu sunt paturi, nu sunt medicamente. Văd că numerele merg în jos, dar probabil și pentru că oamenii nu se mai testează. Am plecat exact cu 2 zile înainte să se închidă zborurile în Dubai. Am plecat la începutul dezastrului. În seara de Înviere am ajuns. Îmi doream de câțiva ani să fiu acasă de Paște. Să vedem cum e situația. Nu e ușor în situația de față să intru în țară. Cine știe, poate va trebui să stau mai mult aici. Ceea ce nu m-ar deranja. Sincer, mi-a fost așa de dor. Eu tot timpul veneam în fugă. De data asta nu am anunțat pe nimeni că vin. Știau doar prietenele mele că vin. Am stat aproape 2 zile în pijamale, lucru pe care nu l-am făcut de ani de zile.", a declarat Iulia Vântur.

Iulia Vântur[Sursa foto: Captură KANAL D]

A decis să se întoarcă în România, momentan pentru o perioadă determinată de timp, însă se bucură din plin de ceea ce înseamnă acasă. Cât despre ultimul an din viața ei, Iulia Vântur spune că a învățat să fie fericită cu ea, să treacă peste orice obstacol și să se bucure de orice moment, pentru că momente dificile vor existat tot timpul.

"Da, sunt (n.r- fericită). Am învățat în ultimul an și mai mult să fiu fericită eu cu mine și să nu mă las afectată. Lucruri se vor întâmpla tot timpul, drame vor fi mereu în viața noastră. Dacă reușim să găsim acel balans... Când privești toată situația, te sperie, dar când ai speranță și credință lucrurile sunt mai ușoare. La un moment dat trebuie să înveți că tu ar trebui să fii cel mai important pentru tine, tu știi cine ești, nu ai nevoie de aprecierea celor din jur”, a mai declarat Iulia.