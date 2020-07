In articol:

Iulia Vâtur și Salman Khan trăiesc de câțiva ani de zile o frumoasă poveste de dragoste, dar prezentatoarea de televiziune a preferat să fie foarte discretă în privința relației ei cu actorul.

Chiar și așa, vedeta nu ezită să demonstreze, de multe ori prin gesturi mici, cât de mult îl iubește pe celebrul actor.

Românca a repostat pe Instagram Stories o fotografie publicată de un fan înfocat. În poză sunt Iulia și iubitul ei, Salman Khan, așa cum rar apar în spațiul public. Cei doi se află pe scenă în timpul unui duet muzical. Gestul vedetei arată că momentul este unul special.

Fotografia a fost postată inițial de un fan al Iuliei, care i-a transmis vedetei un mesaj de la mulți ani.

Tânărul a scris un mesaj în limba engleză pentru Iulia. “#happybirthday Always be happy @vanturiulia, love you so much” (n.r.:“#LaMulțiAni Să fii mereu fericită, Iulia Vântur, te iubesc mult”.)

Românca le-a mulțumit tuturor pentru mesajele frumoase trimise cu ocazia aniversării.

“Thank u for all the wishes and love u’ve sent me for my birthday. I’m very grateful to all of u, God bless u  Big hug 珞珞珞 #iuliavantur #birthday #day #july #love #blessed #grateful (n.r.: Vă mulțumesc tuturor pentru urările și iubirea pe care mi le-ați trimis de ziua mea. Vă sunt foarte recunoscătoare, Dumnezeu să vă binecuvânteze. O îmbrățișare mare #iuliavantur #zidenaștere #zi #iulie #iubire #binecuvântat #recunoscător)”.

Iulia Vântur, declarații emoționante despre relația cu Salman Khan

Iulia Vântur nu se grăbește să se căsătorească cu Salman Khan și s-a săturat să fie întrebată când va îmbrăca rochia de mireasă.

„Oh, Doamne! Această întrebare continuă și continuă și continuă. Cred că este mai important ceea ce simt oamenii unul față de celălalt. Să petrecem timp împreună este mai important decât alte lucruri. La un moment dat, mi s-a pus această întrebare parcă pe repeat.

Chiar și părinții mei m-au întrebat: «Când te vei mărita?». I-am spus: «Mamă, vrei să fiu fericită sau doar căsătorită? Și asta pentru că să te căsătorești este ca atunci când… Știi, mă pot mărita cu cineva mâine». Atunci a fost ultima dată când m-a întrebat asta.

Cred că este mai important să fii fericit cu cineva, să petreci timp de calitate și să ai o conexiune… Să îți petreci viața cu cineva este mai important decât actele și toate acele lucruri”, a declarat Iulia Vântur atunci când a fost întrebată despre relația cu Salman Khan și o eventuală oficializare a poveștii lor de dragoste.