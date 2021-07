Iulia Vântur și-a sărbătorit ziua de naștere departe de Salman Khan! În ce relații sunt cei doi: „Mai sunt câțiva oameni importanți care...”

Imagine de la ziua de naștere a Iuliei Vântur [Sursa foto: Instagram] 14:21, iul 26, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Iulia Vântur a împlinit 41 de ani, însă pe chipul ei vârsta pare că nu-și face apariția. Se clasifică cu ușurință printre cele mai frumoase femei din România, fiind o apariție greu de trecut cu vederea.

Se poate considera, de asemenea, și o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Profesional lucrurile merg strună, iar personal, blondina are prietenii și familia aproape. Recent, aceasta și-a serbat ziua de naștere. Iată cine a fost invitat și ce mesaj a transmis blondina cu ocazia acestei zile.

Iulia Vântur a transmis un mesaj după ce și-a serbat ziua

De mai bine de câțiva ani, blondina se iubește cu Salman Khan, însă detaliile în ceea ce privește relația lor sunt un secret foarte bine păstrat de amândoi. Ea nu prea face referire la partea amoroasă, ci se axează mai mult la cea profesională prin interviuri.

Ziua ei de naștere a fost un prilej de sărbătoare alături de prietenii și rudele apropiate, într-o locație de lux dintr-o stațiune extrem de frecventată din România. Bineînțeles că a lipsit motivat iubitul ei, celebrul actor, care se află în India. Dar blondina a avut grijă să le închidă gurile celor care ar fi început să lanseze zvonuri nefondate.

Ea a spus într-un mesaj de pe rețelele de socializare că o parte dintre oamenii importanți pentru ea nu sunt în fotografiile de la ziua ei, dar sunt în sufletul și în inima ei! Deși nu a spus cine sunte aceste „persoane importante”, cel mai probabil în această categorie intră si Salman Khan.

„Acestea sunt fetele mele, prietenii mei buni, stâlpii mei, puterea mea când mă simt obosită, speranța mea când mă simt confuz, bucuria mea când mă simt jos. Mă îmbrățișează în fiecare zi cu dragostea, bunătatea și grija lor. Mă simt atât de binecuvântată să le am în viața mea ❤️ Acestea sunt cele mai frumoase cadouri pe care le poți oferi: dragoste, prietenie, loialitate și onestitate. Mai sunt câțiva oameni mai importanți, nu sunt în fotografie, dar sunt în inima mea.

Va iubesc mult, va multumesc ca exista in viata mea. Mai sunt cativa oameni importanti, care nu sunt in poza, insa ii pastrez in suflet mereu. Va multumesc ca mi-ati facut ziua si viata mai frumoasa!”, a scris Iulia Vântur pe Instagram.

Iulia Vântur, dezvăluiri despre Salman Khan

Fosta prezentatoarea TV îi este recunoscătoare celebrului actor pentru toate sfaturile pe care i le-a dat, dar și pentru că a împins-o de la spate să-și învingă temerile și să facă înceapă să cânte, iar acum Iulia Vântur a devenit un fenomen în Italia, grație lui Salman Khan.

„El a fost mereu lângă mine. Datorită lui am început să cânt, el m-a încurajat să fac asta.

Sfatul lui este: «Munceşte în fiecare zi a vieţii tale».(...) Este firesc să iau în considerare sfaturile lui în alegerile muzicale şi nu numai. Este persoană pe care mă pot baza că îmi dă un feedback real, onest. Este un om care trăieşte pentru ceilalţi, care face ceva practic pentru a schimba ceva în jurul lui. Pentru el nu contează de unde eşţi, cum te numeşţi, dacă te poate ajuta…o va face necondiţionat. Am învăţat multe de la el. E un suflet bun, o minte inedită şi o personalitate puternică“, a declarat în urmă cu ceva timp Iulia Vântur pentru click.ro.