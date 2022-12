Iuliana Beregoi a dat cărțile pe față! Are sau nu o relație cu Ceanu Zheng: „M-am săturat”. Anunțul oficial al artistei

In articol:

Iuliana Beregoi se numără printre cele mai iubite și îndrăgite cântărețe, iar vedeta a apărut în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă, încă de atunci formându-și o comunitate generoasă de fani. Artista pregătește mai mereu surprize pentru admiratorii ei, iar cea mai recentă este chiar lansarea unui film în cinematografe, acolo unde este personaj principal alături de vlogger-ul chinez, Ceanu Zheng.

Așadar, pentru că în ultima perioadă s-a zvonit că cei doi tineri ar avea o relație, Iuliana a vorbit pentru prima dată despre acest aspect, spunând că nu formează un cuplu cu Ceanu, însă nu știe ce le va rezerva viitorul.

„Nuu, știați deja dacă era aceeași situație! Cine știe ce-o să fie? Glumesc, ideea e că am stat foarte mult împreună cu toții, ați văzut chestia asta fiindcă am avut filmările. Vă dați seama cât am filmat și cât ne-am pregătit pentru acest film și pregătim și alte surprize împreună în continuare. Și de aceea o să ne mai vedeți împreună!”, a declarat Iuliana Beregoi, pentru Cancan.ro.

Greu de crezut pentru reporter că cei doi nu ar avea o relație și în viața reală, nu doar pe platourile de filmare, Iuliana a răspuns: „Cum zici tu, eu nu vreau să mă mai contrazic, m-am săturat să mă mai contrazic pe net, jur!”.

Cât încasează Iuliana Beregoi pentru un singur concert

Iuliana Beregoi este în lumina reflectoarelor de la o vârstă fragedă, iar în prezent, la vârsta de 18 ani, aceasta se mândrește cu o carieră de invidiat în domeniul artistic.

Bineînțeles că, fără doar și poate, concertele sale se ridică la măsura așteptărilor fanilor ei, iar pentru un spectacol artista încasează nici mai mult, nici mai puțin de 6.000 de euro, conform Ego.ro.

