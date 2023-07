Iuliana Beregoi nu va studia muzica! Ce facultate vrea să urmeze artista? Nu este din România

In articol:

Iuliana Beregoi se bucură de o carieră de succes, fiind mereu în atenția publicului. Cântăreața a terminat liceul, a luat note mari la examenul de Bacalaureat, iar acum se pregătește să meargă la facultate. Ce studii va urma artista?

Iuliana Beregoi se pregătește de facultate

Iuliana Beregoi se poate bucura din plin de viața pe care o trăiește. Are o carieră de succes, iar de curând a avut și o împlinire pe plan personal, căci a absolvit liceul. Artista a luat note mari la examenul de Bacalaureat și acum se pregătește pentru admiterea la facultate. Toată lumea se aștepta ca artista să urmeze Conservatorul, însă aceasta vrea să fie student la o facultate de afaceri, dar nu știe dacă va urma studiile la zi sau la distanță, din cauza programului încărcat pe care îl are. Iuliana va merge la facultate în Republica Moldova, nu în România.

Citește și: „A fost o provocare” Ce a spus Iuliana Beregoi despre nota de la examenul de Bacalaureat? Cântăreața a terminat liceul, după ce s-a împărțit câțiva ani între școală și carieră

Citeste si: Iubitul Andreei, mărul discordiei dintre ea și Iris! Roșcata a fost prima care a comentat despre întârzierea Andreei: „A dormit și ea o noapte la iubi și a avut o noapte productivă”- kanald.ro

Citeste si: GALERIE FOTO| Cum arată Eva, avocata corporatistă care își caută soț pe TikTok. Oferă o recompensă substanțială- stirileprotv.ro

„M-am pregătit intens și mă bucur că am terminat totul cu bine. Eram foarte emoționată și când am aflat notele am fost super mulțumită. O să dau la o facultate în Moldova probabil. Nu știu dacă o să merg la frecvență redusă sau normal, dar încă mă gândesc. Nu cred că o să fie ceva legat de muzică, probabil de business.”, a declarat Iuliana Beregoi, la Antena Stars.

Iuliana Beregoi bifează succes după succes

Iuliana Beregoi își trăiește visul cu ochii, iar la doar 18 ani și-a cumpărat propria casă. După multă muncă în industria muzicii, adolescenta se bucură de un real succes și este recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

Citește și: Ce se ascunde în telefonul Iulianei Beregoi?! Artista a renunțat la secrete și a dezvăluit tot: "Nu le-am deschis niciodată"| EXCLUSIV

„Dacă mi-ar fi spus cineva acum 8 ani, când cântam și dansam în fața oglinzii, că la 18 ani o sa-mi cumpăr casa mea, în România, i-aș fi spus că e nebun. Dar Universul știe cum să facă să te uimească, dacă muncești și dai din timpul și energia ta celorlalți, pentru a-i face fericiți. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am și vă mulțumesc pentru că îmi sunteți alături. Am cel mai iubitor fan base, cea mai frumoasă familie și cea mai tare echipă de management. Vă iubesc!”, a scris Iuliana Beregoi pe Instagram.