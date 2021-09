Ivan Patzaichin a murit. Care a fost marele regret al sportivului român

In articol:

Ivan Patzaichin a murit la vârsta de 71 de ani. Celebrul canoist era internat în Spitalul Elias de 3 luni, fiind diagnosticat cu o boală incurabilă, cancer pulmonar, cu care s-a luptat o lungă perioadă de timp, susţin apropiaţii marelui campion, potrivit romaniatv.net.

Ivan Patzaichin a fost unul dintre cei mai mari sportivi din istoria României. Fostul canoist era cvadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară, unde a câștigat medalii la edițiile din 1968, 1972, 1980 și 1984, însă cu toate acestea, campionul român a avut un mare regret.

Anul trecut, Ivan Patzaichin a fost invitat al unei emisiuni, unde a făcut confesiuni despre viața sa, dar și care a fost marele său regret.

„Regret că am o grămadă de medalii de argint și de bronz care ar fi trebuit să fie de aur! Am vrut să le arăt bunicilor și părinților mei că pot să fiu campion. De la oamenii din sat și de la ai mei am învățat să am respect față de muncă, față de oameni și de tot ce vrei să faci. Dacă te apuci să faci ceva, fă-l cu profesionalism! Cu ambiție! Așa cum trebuie!”, a declarat Ivan Patzaichin în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”.

Ivan Patzaichin, un mare nume în sportul românesc

Ivan Patzaichin a participat la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice de Vară: Mexico 1968, Munchen 1972, Montreal 1976, Moscova 1980 și Los Angeles 1984. La cele cinci ediții a cucerit 7 medalii: 4 de aur (C-1 1000 m: 1972, C-2 1000 m: 1968, 1980, 1984) și 3 de argint (C-2 500 m: 1980, 1984; C-2 1000 m: 1972).

Totodată, Ivan Patzaichin a câștigat 22 de titluri la 11 ediții ale Campionatelor Mondiale: Copenhaga 1970, Belgrad 1971, 1975, 1978 și 1982, Tampere 1973 și 1983, Mexico 1974, Sofia 1977, Duisburg 1979 și Nottingham 1981. A cucerit 9 medalii de aur (C-1 1000 m: 1973, 1977; C-1 10000 m: 1978, C-2 500 m: 1979, C-2 1000 m: 1970, 1981, 1983; C-2 10000 m: 1982), 4 medalii de argint (C-1 1000 m: 1975, C-2 1000 m: 1971, C-2 10000 m: 1981, 1983) și 9 medalii de bronz (C-1 500 m: 1971, 1973, 1974; C-1 1000 m: 1974, 1978, 1979; C-1 10000 m: 1974, 1977,

1979). A câștigat o singură medalie de aur la C2-1000m la Campionatele Europene din 1969 de la Moscova, după această ediție Campionatele Europene fiind suspendate până în anul 1997.

Ivan Patzaichin a primit Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler

Din anul 1968, Ivan Patzaichin a fost Maestru Emerit al Sportului, în 1982 a fost declarat Maestru Internațional al Sportului, iar din 1991 a devenit Antrenor Emerit.

În anul 1990 Ivan Patzaichin a primit din partea Comitetului Olimpic Internațional Ordinul Olimpic Colanul de Argint, fiind al treilea sportiv român deținător al acestui ordin.

În anul 2000, Ivan Patzaichin a primit Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Ofițer, iar în anul 2008 a primit Ordinul „Meritul Sportiv”, clasa I.

În 2010, Ivan Patzaichin a fost distins cu Decorația Regală „Nihil Sine Deo”, primit prin ordinul Majestății Sale Regelui Mihai I, Șeful Casei Regale a României.

În 2019, Ivan Patzaichin a primit cea mai înaltă distincție oferită de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, Colanul de Aur. Tot în 2019, la 26 noiembrie, lui Ivan Patzaichin i s-a oferit cea mai înaltă distincție a statului român: Ordinul Național „Steaua României”, în grad de Cavaler.

