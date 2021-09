Ivan Patzaichin și soția lui, poveste de dragoste impresionantă. S-au căsătorit la puțin timp după ce s-au cunoscut: "De-ar fi să mai trăiesc o viață, tot pe el l-aș alege!"

In articol:

Ivan Patzaichin a plecat la ceruri, lăsând un gol imens în sufletele celor care l-au iubit. Sportivul a părăsit o familie minunată, pe care a clădit-o cu multă dragoste și respect, în urmă cu 46 de ani.

Ivan Patzaichin și soția lui, poveste impresionantă de dragoste

Ivan Patzaichin s-a stins după o luptă lungă cu boala incurabilă de care suferea și despre care nu a vorbit niciodată. Anunțul a fost făcut chiar de către familie pe pagina personală a sportivului, printr-un mesaj emoționant: "Ivan a plecat şi nu se mai întoarce." , au scris apropiații bărbatului. Legendarul canoist a lăsat în urmă o fiică și o soție, care sunt distruse că nu îl vor mai putea vedea niciodată. Ivan Patzaichin și mama copilului său, Georgiana, aveau un mariaj de 46 de ani și se iubeau la fel ca în prima zi.

Cei doi s-au cunoscut în 1975 la Snagov, iar de atunci până la căsătorie nu a mai fost decât un pas, căci campionul nu s-a lăsat până nu a cucerit-o pe cea care i-a devenit parteneră de viață: "Era prin '75, îmi făceam de lucru la mașină. Nu de alta, dar era 23 August, aveam liber și, cum eram un tinerel cumințel, nu găsisem altceva mai bun de făcut. Așa cum eram, băgat cu totul sub mașină, văd, la un moment dat, o pereche de picioare înfipte bine pe tocuri. Erau cele mai lungi picioare pe care le văzusem vreodată. Nu se mai terminau… Timid, timid, dar am sărit ca un arc.

M-am dus imediat după ea, după stăpâna picioarelor, am încercat să intru în vorbă… Nimic, m-a pus imediat la punct. N-am renunțat însă, am luat-o pe ocolite. De când am văzut-o prima dată, n-am mai avut liniște. M-am interesat pe la colegele ei și, cu chiu, cu vai, prin intermediari, am invitat-o la o cafea de ziua mea, pe 26 noiembrie. A fost de ajuns. Anul următor, în februarie, eram deja căsătoriţi! A fost, cred eu, dragoste la prima vedere", povestea canoistul acum ceva vreme.

Cum a fos cerută în căsătorie Georgiana Patzaichin?

Soția lui Ivan Patzaichin nu s-a lăsat cucerită ușor, însă după ce l-a cunoscut mai bine pe sportiv, Georgiana a realizat că este bărbatul lângă care vrea să își petreacă tot restul vieții.

Relația dintre cei doi a evoluat rapid, iar la 5 luni de când au făcut cunoștință, Ivan și partenera sa au decis să facă pasul cel mare, după cererea în căsătorie: "Am decis să petrecem Revelionul împreună cu prietenii mei din Ploiești, acasă la regretatul și minunatul actor Zephi Alșeck, a cărui fiică este una dintre prietenele mele. Și atunci, ca și-acum, i-a cucerit pe toți cu timiditatea lui, cu aerul lui de adolescent fâstâcit, prins cu lecția neînvățată, ori de câte ori trebuie să vorbească despre sine. Era Revelionul 1976, anul Jocurilor Olimpice de la Montreal, pentru care se pregătise temeinic timp de 4 ani.

La miezul nopții, când am ciocnit cupele cu șampanie, mi-a mărturisit că dorința lui cea mai mare este să ne căsătorim. 'Ce-mi răspunzi?', m-a întrebat el, gâtuit de emoții. Crezând că este o glumă, i-am răspuns că nu am nimic împotrivă. 'Bine, ține minte ce ai răspuns!'. Ne-am căsătorit pe 14 februarie, pentru că pe Ivan îl aștepta un an extrem de greu, cu obiective clare și ambițioase, care puteau fi atinse mai lesne în doi. Pot să afirm că, de-ar fi să mai trăiesc o viață, tot pe el l-aș alege!", mărturisea pe atunci Georgiana Patzaichin, într-un interviu pentru femeide10.ro.