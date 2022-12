Ivana Knoll nu s-a putut abține, după înfrângerea Japoniei la Campionatul Mondial 2022: „Doar sushi avem în meniul de azi”

In articol:

Ivana Knoll nu s-a putut abține, după înfrângerea Japoniei la Campionatul Mondial 2022. Fosta Miss Croația i-a „trollat” pe japonezi, iar imaginile au devenit virale.

Ivana Knoll i-a „trollat” pe japonezi după victoria Croației la CM 2022: „Doar sushi avem în meniul de azi”

Ivana Knoll (26 de ani), supranumită „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială din Qatar”, i-a „trollat” pe japonezi după victoria Croației la Campionatul Mondial 2022. Mai exact, fosta Miss Croația s-a filmat în timp ce mânca sushi.

„Doar sushi avem în meniul de azi”, a scris Ivana Knoll în dreptul fotografiilor. De altfel, postarea a devenit rapid virală, adunând peste 100.000 de like-uri și peste 1.500 de comentarii în primele 12 ore. Totodată, aceasta nu a ezitat să facă fotografii alături de fanii japonezi înainte de finalul meciului Japonia- Croația, încheiat 1- 3.

View this post on Instagram A post shared by Ivana Knöll (@knolldoll)

Cine este Ivana Knoll, supranumită „cea mai frumoasă femeie de la Cupa Mondială din Qatar”

Ivana Knoll este fosta Miss Croația, are 26 de ani, și a devenit una dintre cele mai populare persoane prezente în Qatar pentru Cupa Mondială, prin prisma ținutelor provocatoare purtate la meciuri. Totodată, prezența la jocul cu Japonia din optimile Cupei Mondiale nu a făcut excepție. Tânăra a venit pe „Al Janoub Stadium” într-o fustă scurtă și o bluză decoltată, în carouri albe și roșii.

Ivana Knoll s-a născut în Germania, cu părinți croați, iar aparițiile inedite din Qatar, o țară conservatoare, i-au adus o popularitate uriașă. Dovada constă chiar în numărul de urmăritori în mediul online. Pe 22 noiembrie contul Ivanei Knoll era urmărit de doar 577.000 de persoane, scrie digisport.ro. În timp ce în prezent, fosta Miss Croația are 1,4 milioane de urmăritori pe Instagram.

Curajul Ivanei de a se afișa în ținute sumare atât pe stadion, cât și prin Doha, i-a făcut pe oameni să o aprecieze, iar înaintea confruntării Japonia- Croația, aceasta a fost primită de ceilalți suporteri precum un mare star din fotbal.

De altfel, fosta miss a rămas uimită când a ajuns în Qatar, întrucât nicio autoritate nu i-a făcut vreo remarcă referitor la ținutele sale: „Când am ajuns, am fost surprinsă să văd că nu mi-a făcut nimeni vreo problemă din cauza vestimentației. Te lasă să porți tot ce vrei, cu excepția clădirilor guvernamentale. Și, într-un final, sunt ok cu asta.” , a spus Ivana Knoll, conform Yahoo Sports.

