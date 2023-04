Jador a ajuns de urgență la spital! Bogdan Mocanu a vorbit despre problemele de sănătate cu care se confruntă prietenul lui: „Oameni buni, nu este de joacă”

In articol:

Jador trece prin momente dificile, chiar în prima zi de Paște! Cântărețul a mers de urgență la o unitate spitalicească, iar cel care i-a fost alături în aceste momente a fost chiar bunul său prieten, Bogdan Mocanu, care l-a însoțit pe cântăreț și a stat cu el pe holurile spitalului.

Pe rețelele de socializare, Bogdan Mocanu a încercat să fie pozitiv, păstrându-și simțul umorului, chiar și în aceste momente, motiv pentru care a încercat să-și facă prietenul să zâmbească, spunând: „Oameni buni, nu este de joacă cu bolile cu transmitere sexuală. Prietenul meu, Ionuț, merge la spital direct. Are o boală „foarte grea”, „foarte incurabilă”, Chlamydia”.

Totuși, Jador nu a reacționat prea bine la gluma prietenului său și i-a dat imediat replică lui Bogdan Mocanu: „Tu râzi și mie îmi e rău” .

Citește și: Jador și-a pus sufletul pe tavă! A recunoscut ce se întâmplă în viața lui sentimentală: ”Sufăr după despărțirea de Hoder”| EXCLUSIV

Citeste si: Ce program vor avea farmaciile și magazinele de Paște 2023. Care vor fi deschise non-stop? Orarul de funcționare pentru 16-17-18 aprilie 2023- kanald.ro

Citeste si: Evgheni Prigojin, liderul Grupului de mercenari Wagner, îi cere lui Putin să declare sfârșitul războiului din Ucraina- stirileprotv.ro

De precizat este că, până în acest moment, nici Jador, dar nici Bogdan Mocanu nu au oferit declarații concrete despre starea de sănătate a manelistului sau despre motivul pentru care tânărul a fost nevoit să meargă de urgență la spital.

Jador a vorbit despre viața lui sentimentală

Fanii sunt extrem de curioși să afle ce se întâmplă în viața sentimentală a lui Jador, iar recent, tânărul a fost mai sincer ca niciodată, și-a deschis sufletul în fața publicului său și a recunoscut că, în prezent, este singur, asta după ce s-a despărțit de fosta lui

parteneră, Hoder.

Citește și: Jador, noi detalii după scandalul cu Philip Albu. Artistul a fost atacat la Gala RXF: "O să fie grav. Are deja dosar penal"| EXCLUSIV

"Acum sunt singur. Am fost cu Hoder, am fost cu Neagra, acum nu mai sunt cu nimeni. Hoder m-a lăsat. Nu știu dacă sufăr. Sufăr? Sufăr oleacă. Eu nu sunt golan, sunt foarte ok cu fetele. Ba chiar îmi pare rău că m-am comportat atât de drăguț.", a declarat Jador.