Jador a răbufnit pe internet, după ce a fost la un pas de accident în trafic: „Băi, puteți să luați viețile oamenilor”

Jador păstrează mereu legătura cu fanii lui de pe Instagram, așa că recent, în urmă cu puțin timp, cunoscutul artist a făcut o postare pe internet, acolo unde le-a povestit urmăritorilor lui de pe rețeaua de socializare că a fost la un pas să fie victima unui accident rutier.

Jador: „Nu vreau să zic că toată lumea e handicapată ”

Din declarațiile cântărețului din mediul online, acesta a precizat că ar fi fost vorba de un șofer auto mai tânăr, începător, care era să intre direct în el.

Celebrul cântăreț a făcut o serie de declarații despre incidentul pe care l-a avut în trafic. Direct de la volanul bolidului de lux pe care îl conduce, Jador a postat un videoclip pe InstaStory în care povestea cum s-a petrecut totul, mărturisind că șoferul auto care era să provoace accidentul era, de fapt, un tânăr care mergea cu o viteză destul de mare și era să intre în el.

De asemena, Jador a încercat să tragă un semnal de alarmă pentru tinerii care își iau permisul, încercând să explice, totodată că, ar trebui să nu mai conducă o viteză atât de mare și să fie mult mai atenți, asta pentru

că în orice moment poate avea loc o tragedie.

”Nu vreau să zic că toată lumea e handicapată, dar unii copii care vă luați carnetul sunteți proști rău de tot, băi, puteți să luați viețile oamenilor, mânca-ți-aș gura ta, era să intre unul în mine, uite-l în fața mea, zici că e disperat de viață, nu știu unde c#$#% vrea să ajungă. Ferească Dumnezeu”, a povestit Jador pe Instagram.

Artistul a făcut un accident în vara anului trecut

Din nefericire, în vara anului trecut, Jador a mai fost implicat într-un accident rutier. La momentul respectiv, un cal a intrat în partea stângă a mașinii cântărețului, iar pentru că artistul nu conducea cu o viteză mare, impactul nu a fost unul grav.

"Sunt supărat rău. Bine că nu am pățit nimic. Am văzut moarte cu ochii! Puteam să jung la spital sau mai rău, să mor! Mașina mea de mai puțin de o lună de zile s-a dus. Este distrusă! Mi-a ieșit un cal în față. Bine că nu am avut viteză că putea fi fatal. Asta este lecție, nu ai cum să lași calul să meargă liber pe stradă.", a mărturisit Jador pe atunci.

