Jador a recunoscut pe cine a pus ochii la Survivor România! „Și ei îi plăcea de mine, până să intervină alții!” EXCLUSIV

Jador a părăsit Survivor România din cauza unor probleme medicale. Invitat în platoul WOWbiz, fostul concurent din competiția fenomen de la Kanal D a vorbit despre întreaga experiență din Republica Domincană, dar și despre fetele care i-au atras atenția.

Jador a pus ochii pe anumite concurente de la Survivor România

Cântărețul susține că Roxana Ghița, fosta Războinică, avea ceva sentimente pentru el, însă lucrurile s-au schimbat în momentul în care au intervenit alți concurenți între ei.

"Nu am fost lipsit de respect cu fetele. Am mai făcut glumițe cu fetele, dar cu limită, să nu le deranjez, în funcție de cum era caracterul. Roxanei Ghiță cred că îi plăcea de mine, până să intervină alții, știu că a avut treabă cu Andrei. A glumit, a glumit, dar când s-a întors înapoi… Acolo era fiartă!", a declarat Jador, în exclusivitate pentru WOWbiz.

De asemenea, Faimosul mai adaugă că și Georgianei îi plăcea de el. Însă, supriza a fost că nu doar de el, ci și de Culiță. Pe cel din urmă îl aprecia pentru că era înalt, frumos, cuminte și așezat la casa lui. În schimb, la Jador îi plăcea faptul că era mai golan.

"Georgianei îi plăcea de mine și de Culiță. A zis că îi place de Culiță că e înalt și frumos și de mine a zis că îi plăcea că am suflet bun. Dar eu eram urât gen, dar Culiță era frumos. De mine nu îi plăcea că eram golan. Culiță e cuminte, că are nevastă acasă. Dar se mai uită și el, îi plac și lui fetele. Dar e cuminte, e familist.

Sufletul contează, dar ne mai uităm și la bombeuri. M-am uitat și la bombeuri. La Irisha m-am uitat, la Marilena și la Roxana Ghiță. Dar nu mi-a plăcut niciuna în mod special. Când ți-e foame, mănânci ce ai.", a mai declarat Jador.

Jador a părăsit Survivor România

Jador a părăsit Survivor România 2021 și a făcut primele declarații despre ieșirea din competiție.

„Prima luna a fost cea mai grea. Am plâns de foame, a fost foarte greu, dar mă bucur că m-ați invitat și am avut oportunitatea să vin aici. Mi-am rupt dintele, piciorul, spatele stomacul. Luam pastile cu pumnul și nu știam pentru ce sunt. Am fost cel mai bolnăvicios de aici. A fost minunat. Dacă eu m-am accidentat, înseamnă că trebuie să câștige unul care chiar are nevoie”, a declarat Jador, în fața colegilor de la Survivor România.