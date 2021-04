Jador, primele declarații după ce a părăsit Survivor România! Ce spune despre problemele de sănătate: „Sunt vai de capul meu...”

In articol:

Jador a părăsit competiția Survivor România 2021, după ce medicul i-a interzis să mai intre pe traseu din cauza problemelor de sănătate. Faimosul a mărturisit că problemele cu genunchiul sunt mult mai grave decât s-ar fi așteptat. În ediția de joi seara, Daniel Pavel a anunțat că parcursul celebrului cântăreț a ajuns la final.

Jador a postat un vlog pe contul său de Youtube, unde a împărtășit cu fanii săi mai multe imagini cu Faimoșii de dinainte de a începe competiția din Republica Dominicană. Faimoșii, în formula completă, erau foarte entuziasmați de începerea competiției. La finalul videoclipului, el a făcut noi declarații despre starea lui de sănătate și le-a mulțumit susținătorilor.

„Sunt foarte bucuros că mi-am recăpătat viața. Am încercat să mă tund singur, dar nu cred că e bine. Nu prea mi-a ieșit, frizerul o să mă certe. Mi s-a rupt un dinte, sunt cioroi, dar am scăpat de Survivor. În sfârșit mănânc ce vreau eu. Piciorul meu... e rupt meniscul, niste ligamente întinse și alte chestii. Sunt vai de capul meu, fără dinte, în fine... Vă iubește tata Jador și vă mulțumește că l-ați susținut în competiție”, este mesajul transmis de Jador.

Jador și Cătălin Moroșanu de la Survivor România 2021[Sursa foto: Captura Video]

Pe lângă problemele cu piciorul, fostul concurent mai are probleme mari cu spatele.

„Prima luna a fost cea mai grea. Am plâns de foame, a fost foarte greu, dar mă bucur că m-ați invitat și am avut oportunitatea să vin aici. Mi-am rupt dintele, piciorul, spatele stomacul. Luam pastile cu pumnul și nu știam pentru ce sunt. Am fost cel mai bolnăvicios de aici. A fost minunat. Dacă eu m-am accidentat, înseamnă că trebuie să câștige unul care chiar are nevoie”, a declarat Jador, în fața colegilor de la Survivor România.