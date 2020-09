Lili Sandu, alături de bebelușul ei

In articol:

Devenită recent mamă, Lili Sandu împărtășește cu fanii virtuali experiența nouă prin care trece. Totuși, sunt voci care cred că vedeta arată și lucruri mult prea intime.

Lili a postat de curând o fotografie în care îl alăptează pe cel mic. Ea a încercat să explice în nenumărate rânduri că îl hrănește pe bebeluș la cerere și nu e posibil ca de fiecare dată să se retragă într-un loc ascuns de privirile curioșilor. De altfel, vedeta a vorbit deschis despre alegerile sale pe parcursul sarcinii și nu ascunde faptul că susține alăptatul în public.

„Despre alăptat s-au scris multe și și-au dat mulți cu părerea. Dacă sa fie public sau privat sincer cred ca tine de tine ca mama și nu de prejudecățile altora. Ador sa-mi alăptez puiul și o fac fără pic de pudoare pentru ca la fel îmi este și dragostea pentru el: liberă și nelimitata!



Am aflat din documentarile mele ca un criteriu important in alăptare este hidratarea tocmai de aceea pe parcursul zilei am grija sa beau minim 6-8 pahare cu apa. Am ales apa minerală oligominerala Aquatique pentru că are un conținut redus de minerale, fapt benefic în hidratarea și purificarea organismului”, e mesajul transmi de Lili, care însoțește fotografia.

Citeste si: Anca Ţurcaşiu, înlocuită rapid? Cu cine se sărută cu foc fostul soţ în public? FOTO - evz.ro

Lili Sandu, criticată de fani

Reacțiile urmăritorilor săi însă au surprins-o neplăcut pe frumoasa actriță. Deși multe comentarii au fost pro-alăptare în public, unii internauți au criticat gestul vedetei. Ei i-au transmis că procesul alăptării ar trebui să fie ferit de alte priviri.

„Felicitări pt copil, felicitări și pt decizia de a alapta. Este un proces natural, indispensabil după părerea mea pt prunc. Eu îmi mențin însă părerea că indiferent cât de mult îți iubești copilul, procesul alăptării ar tb să fie privat față de cei din jur…un moment de conexiune de între mama și prunc care este doar al lor și asa ar tb sa rămână. Pudoarea nu strica, nimeni nu este obligat sa privească sânii unei femei alaptand în public. Repet, este o opinie personala. Încă o data, tot binele din lume unei familii atât de frumoase. ”, i-a scris o fană.

Citeste si: Noul an școlar, marcat de tragedii. O profesoară de 28 de ani din SUA a murit de Covid-19 la o săptămână după începerea școlii

Citeste si: Primele imagini cu Andreea Bălan și Tiberiu Argint din vacanța de la mare. Vedeta și-a surprins iubitul cu o declarație de iubire emoționantă VIDEO

Citeste si: Cum a reușit o călugăriță să facă treaba unui primar. A pus pe picioare un sat întreg. Povestea uimitoarea a măicuței Parascheva din Bucovina

Lili a reacționat imediat și i-a spus că un lucru mult mai deranjant ar trebui să fie sânii arătați pe Instagram fără motiv. „Acum ca o paranteza, sânii ălora de se perinda pe Instagram care sunt gen’ in costume de baie și le apreciați de parca v ar da de mâncare( nu zic de tine zic in general) aia nu mai sunt de private mode’ nu? E și un pic de ipocrizie.. Multumesc!”, i-a răspuns vedeta vehement.

Lili Sandu, mamă pentru prima dată

Lili Sandu a devenit mamă pe 10 august, la o vârstă destul de înaintată, de 41 de ani. Actrița a adus pe lume un băiețel de nota 10. Micuțul avea la naștere 52 de cm și 3.300 de grame. Prima fotografie cu bebelușul a emoționat pe toată lumea. Vedeta își ține micuțul strâns la piept, iar la descrierea fotografiei scria următorul mesaj.

„Atunci când viața capătă un sens...Aseară 10-08 miracolul nostru a vrut sa vina pe lume! Un 10 perfect, 52 cm și 3300 gr m au făcut sa trăiesc cele mai intense emoții pentru care nu exista cuvinte. Au curs multe lacrimi de fericire...Ii mulțumim lui Dumnezeu pentru o așa mare binecuvântare. Bine ai venit, fiul nostru iubit!”, scria frumoasa mămică.