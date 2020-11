Jador, cu gândul la fosta iubită! Cântărețul nu poate trece peste despărțirea de ea: "Este iubirea vieții mele..."

Jador [Sursa foto: Instagram]

Deși au trecut mai bine de patru ani de când Jador și fosta lui parteneră de viață și-au spus adio, se pare că bărbatul încă se gândește la ea. Chiar speră că aceasta o să îl ierte pentru cele întâmplate la un moment dat și se va întoarce la el.

Jador suspină după fosta iubită

In articol:

Jador este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de la momentul actual. Chiar dacă are o viață la care mulți tineri visează și are și multe domnișoare pe lângă el, se pare că Jador este cu gândul la o femeie din trecut. Fosta iubire nu îi dă pace, iar artistul speră că îl va putea ierta într-o zi pentru cele întâmplate între ei. Despre Georgiana, căci despre ea este vorba, fostu concurent de la Puterea Dragostei spune că este iubirea vieții lui și că deși au trecut patru ani de la despărțire, el încă o așteaptă să se întoarcă. De asemenea, artistul a mai declarat faptul că a scos o piesă pentru ea, semn că iubirea pentru ea este una foarte puternică.

Jador [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Atenție mare! Carne contaminată cu Covid-19. Un bărbat a fost deja infectat - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Citeste si: Bogdan Mocanu și Jador, din nou la Puterea Dragostei? Anunțul făcut de prezentatoarea emisiunii, Cristina Mihaela: ”Orice este posibil”

Citeste si: Jador aruncă bomba! Artistul se întoarce în casa Puterea dragostei. A pus deja ochii pe o concurentă: „Îmi place de ea”

”Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar un an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea”, a spus Jador.