Jador a dat de pământ cu băieții din casa Puterea Dragostei după înregistrările apărute în spațiul online, întregistrări în care Andi, Turcu și Cătălin îl jignesc pe el și pe Ella.

Ce a spus Jador despre fiecare concurent din casa Puterea Dragostei

„Și-au cerut scuze de la mine pentru că știau că o să primească mesaje de la voi, cei are mă urmăreați și o să le spuneți cuvinte urâte”, a început Jador să povestească în vlogul lui.

Jador a explicat că a primit un mesaj de la Bianca Comănici un mesaj prin care îi transmitea că băieții din casa Dragsotei își cer scuze pentru uvintele urâte.

„Am apreciat foarte mult că și-a cerut scuze băiatul. Am vrut să ies când am văzut videoclipurile respective cu părerea lor despre mine, când mă înjurp, dar am zis că nu mai fac că băieții și-au asumat, și-au cerut scuze.

Relația mea cu băieții din clanul ăsta. Turcu este un băiat foarte mult. Eu am cunoscut o altfel de latură atunci când eram în emisiune. Am vorbit niște chestii de băieți. Chiar l-am învățat.

Cătălin: după ce am ieșit din casă i-am invitat pe toți băieții, din prietenie, pentru că mi-am petrecut ultimul an din viață la Puterea Dragostei, i-am invitat pe toți și am luat de băut, am băut cu băieții acolo, am încercat să îmi deschid sufletul înaintea lor, să-i sfătuiesc pe fiecare în parte ce să facă. I-am zis chiar și lui Cătălin, că Ella îl plăce: Dacă te combini cu Ella și te comportți frumos tu poți câștiga. Și acum o să sculy voalele băieților.”, a spus Jador.

Artistul a spus că este dezamăgit de fiecare în parte și crede că cel care a stârnit acest conflict între ei este Andi. Fanii emisiunii știu deja că Jador și Andi nu s-au înțeles niciodată, iar artistul a explicat care sunt motivele.

„Cu Andi eu nu m-am îmăăcat bine niciodată și nici nu o să mă împac penru că este genul de băiat care se dă mare. E șmecher în ghilimele.

Nu vreau să mă cobor... nu vreau să încep să jignesc pe cineva. Lor le era frică că eu să fac vlog. Ei nu au respect față de mine. Ei au frică de voi. Ei au frică de oamenii care se uită la mine în acest moment. Eu lui Turcu și lui Cătălin chiar le-am oferit amiciția mea. Aveam avion la ora trei (n. red. a doua zi), la patru am terminat noi de filmat și am stat până la șase-șapte dimineața și am băut, deși la ora trei aveam avionul, seara trebuia sp ajung în nu știu ce țară să cânt.

O faci sclavă (n.red Cătălin o numește „sclavă” pe Ella). Nici nu văbagă în seamă, cum facem? Așa sunteți voi, bărbații ăștia închiși la minte. În momentul în care o femeie nu te baga în seamă e curvă. Nu e așa”, a mai spus Jador în vlogul postat aseară.