In articol:

Jador a făcut o declarație cel puțin ciudată într-un live pe contul lui de Instagram. El a declarat că sub nici o formă nu s-ar mai întoarce în casa ” Puterea Dragostei ”, chiar dacă știe că ar avea șanse să câștige marele premiu.

Citeste si: Prima reactie a Andrei Volos dupa ce s-a aflat ca Bogdan Mocanu a petrecut noaptea cu Bia: "Inima franta"

Citeste si: Bogdan Mocanu și Bia, fosta concurentă de la Puterea Dragostei, și-au petrecut noaptea împreună

Obișnuit deja cu primele locuri în ”trending”, Jador spune acum că nu mai are nevoie de stresul din emisiune și că acum se concentrează mai mult pe cariera lui de succes. Pe de altă parte, manelistul recunoaște că tocmai show-ul ”Puterea Dragostei” l-a propulsat, acesta fiind și singurul motiv pentru care mai acceptă să intre în direct, din când în când.

Jador: ”Lumea mă blamează pe mine”

”Eu niciodată n-o să mai calc în casa ”Puterea Dragostei” pentru că nu mai am ce să fac acolo. Știu că dacă mă duc sunt șansele cele mai mari să câștig, acum e altfel la mine, dar nu mai am timp, prefer să stau acasă, să stau liniștit. Acolo e cu stres, frate, toată lumea dă în tine, zice că ai făcut aia, că ți-ai bătut joc, că ai făcut așa și nu e chiar așa... Si vă dau un exemplu, dacă Ella plânge în emisiune, lumea mă blamează pe mine că uite, faci fata să sufere. Și poate am simțit eu să fac, nu e pentru mine, frate, nu vreau să fiu cu ea. Dar lumea nu înțelege, unii oameni, alții înțeleg că vreau altă gagică... Nici ea nu e de judecat că plânge, dar... în emisiune nu vreau să mă mai întorc.

a declarat Jador într-un live pe Instagram.