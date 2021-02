Jador, momente de coșmar la Survivor România. Faimosul nu mai vrea să audă de Culiță Sterp: „Singurătatea mă distruge”

In articol:

Jador trece prin momente grele la Survivor România, după ce colegii săi din echipa Faimoșilor l-au acuzat că aduce energie negatică și se comportă urât. Șocul cel mare pentru artist a fost intervenția prietenului său Culiță Sterp, care la rândul lui l-a învinovățit pentru neînțelegerile din grup.

Jador, momente de coșmar la Survivor România

Artistul a fost luat prin surprindere, pentru că nu se aștepta ca bunul său prieten, Culiță Sterp, să spună toate aceste lucruri în consiliu. Jador a declarat că ar fi preferat ca acesta să-l fi luat deoprate și să-i explice ce îl deranjează.

Totuși, Culiță Sterp i-a spus că nu e prima oară când îi atrage atenția că are un comportament neadecvat, însă întotdeauna a refuzat să-l asculte. În aceste condiții, fără sprijinul celui pe care îl considera frate, Jador i-a mărturisit Elenei Marin că se simte singur.

Cei doi au purtat o discuție sinceră, iar Jador a găsit puțină alinare în vorbele Elenei Marin. De altfel, artistul îi mulțumește că nu l-a vorbit de rău, lucru care i-ar putea afecta cariera pe viitor.

Jador: Eu ție ți-am spus „taci...”, alții au spus „făcea-mi-ai, să-ți dau...”

Elena: Corect. Eu am vorbit în numele meu, de-asta am spus că nu mi-ai greșit.

Jador: Eu puteam să scot în evidență lucrurile astea.

Jador si Elena discuta dupa consiliul de la Survivor [Sursa foto: Captură KANAL D]

Elena: Fii tu cu tine! Fii pe barba ta. Ăsta e cel mai bun sfat pe care pot să ți-l dau. Și psihicul să fie puternic.

Jador: Îți mulțumesc că nu ai vorbit de rău, chiar mersi.

Elena: Dar nici nu am de ce și nici nu am cum. Ai văzut că am fost foarte asumată, dar nu am vorbit de rău.

Fiecare om merită nu a doua și a treia, ci a patra șansă. Atâta timp cât poți să vii să-ți ceri scuze, omul ăla a știut să-și recunoască vina.

Jador: Oamenii care te-au ars și te fură, aș fi putut să scot în evidență chestia asta și să creez o imagine. Dar nu m-ar bate pe mine Dumnezeu când eu știu că copilul ăla vrea să facă o carieră și eu să dau în cariera lui? De-asta nu fac unele lucruri.

Elena: Asta ne diferențiază pe noi ca oameni. Unii ar face orice și ar călca pe cadavre ca să-și atingă țelul, iar alții sunt mai umani.

Jador si Elena Marin[Sursa foto: Captură KANAL D]

Elena Marin, un aliat pentru Jador la Survivor România

Jador a recunoscut că singurătatea este nocivă pentru el, iar acum că s-a certat cu prietenul lui Culiță Sterp e posibil să-i fie mai greu în competiție. Totuși, el spune că încearcă să nu poarte resentimente față de nimeni și să accepte pe toată lumea.

La rândul ei, Elena Marin mărturisește că a trecut prin momente grele atunci când a realizat că este singură, pentru că de multe ori a fost percepută greșit de colegii săi.

Jador: Treaba asta, singuratatea mă distruge, nu-mi place să fiu singur.

Elena: Bine ai venit în clubul meu. Am încercat să nu supăr pe nimeni și pare că am deranjat pe toată lumea și că sunt singură. Am înnebunit, Jador.

Jador: Nu vreau să urăsc pe nimeni, eu vreau să iubesc pe toată lumea. Mai mult pe ăia care îmi vor răul. Asta vreau de la mine. Dacă reușesc asta, pot să plec acasă. Lecția asta o mai am de învățat și atât.