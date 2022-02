Jador nu se lasă afectat de gura lumii. Declarații explozive: „Sunt câțiva care nu mă plac pentru că sunt țigan”

In articol:

Jador a fost prezent în podcastul Roxanei Nemeș, acolo unde a făcut mai multe dezvăluiri incredibile despre viața personală, dar și cea profesională. Este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați maneliști din România și a aflat pe pielea sa că faima vine cu un preț destul de scump.

Căci printre cei care îl admiră sunt și mulți critici!

De-a lungul timpului, artistul s-a confruntat cu tot felul de remarci și, deși îl afectează părerea oamenilor, spune că s-a obișnuit cu ideea că nu-i poate mulțumi pe toți.

„Mulți o să critice, mulți o judece. Care vor mă iubesc, care nu, nu. Băi, oamenii chiar simt că esti mai dezinvolt. Mă deranjează foarte mult oamenii, în general.... tu l-ai vazut pe Serghiei Mizil? Tu știi cât de inteligent e omul ăla? Foarte inteligent! Dar e posibil ca unii să-l vadă ca pe un bădăran și un needucat. Dar pur si simplu că el este mai dezinvolt și așa sunt și eu. Dar pe cine nu deranjează gura oamenilor?! În realitate, normal că contează părerea oamenilor, pentru că este rezultatul muncii tale până la urmă, contează. Eu m-am obișnuit că nu ai cum sa-i mulțumești pe toți.

Sunt câțiva care nu mă plac pentru că sunt țigan. Sunt alții care nu mă plac pentru că sunt dezinvolt. Dar eu nu pot să fiu ce vor ei. Sunt câțiva care vor să vorbesc îmntr-un fel, sunt alții care vor ca eu să aleg o iubire pe care ei o vor. Eu trăiesc așa cum vreau și așa cum mi-a dat Dumnezeu”, a spus Jador în podcastul Roxanei Nemeș.

Jador: „Aș vrea să trăiesc după voia lui Dumnezeu”

Artistul este foarte credincios și provine dintr-o familie care trăiește după porunca lui Dumnezeu, însă, recunoaște, că de multe ori încalcă regulile divine și se scufundă în plăceri, după cum chiar el recunoașre.

Jador spune că și-ar dori să trăiască după voia lui Dumnezeu.

„Eu nu trăiesc cum vreau să trăiesc eu, de fapt. Mă pierd în plăcerile vieții și-mi place să trăiesc în plăcerile vieții. De exemplu, aș putea să mă abțin de la a mânca prostii, că Dumnezeu spune despre asta. Sau despre ură, mai am puțină ură în suflet, bine nu ca alții, iert foarte ușor. Am chestii pe care vreau să le îndrept. Nu aș vrea să mai vorbesc urât, nu aș vrea să mai fac greșeli, să mai jignesc pe cineva fără să-mi dau seama. Aș vrea să postesc cât mai mult, să trăiesc după voia lui Dumnezeu! Dar nu pot, am o fire omenească!”, a mai spus acesta la „Roxana te dezbracă de secrete”.

