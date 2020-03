Jador a rămas uimit când s-a văzut detronat de Vulpiţa. Fostul concurent de la Puterea Dragostea a scos recent hit-ul “Dau Moda” alături de Lino Golden, care urcat rapid pe locul unu în trending pe Youtube. Din urmă a venit Vulpiţa, noua vedetă naţională, care şi-a lansat propria melodie alături de Axinte şi a spart topurile româneşti.

Lui Jador încă nu-i vine să creadă că a fost detronat de Vulăpiţa şi se întreabă cum a fost posibil acest lucru. Artistul pune la îndoială calităţile vocale ale Vulpiţei şi crede că munca că nu este corect ce se întâmplă.

„Cred că majoritatea populației are conoravirus pentru că am văzut că pe locul 1 se ține tare Vulpița. Și noi toți cei care muncim din greu, plus talent, muzică, videoclipuri, versuri, gândire, zile întregi la studiu, să fii locul 1 la trending, am muncit foarte mult. Dar nu, anul ăsta este fița, locul 1 e Vulpița! Nu înțeleg, m-a dat jos de pe locul 1 din trending Vulpița. Eu nu pot să cred. Nu m-a dat jos nimeni din România, m-a dat jos Vulpița, nu pot să cred”, a spus Jador.

În mai multe story-uri făcute pe Instagram, Jador spune că nu a fost detronat de nimeni până acum, nici măcar de Florin Salam şi nu s-ar fi gândit nicio clipă că melodia vulpiţei va fi apreciată.

“Vulpiţa e pe locul unu. Băăăiiii, nu m-a luat nimeni, nu m-a luat Salam şi m-a luat Vulpiţa? Ce aveţi?”, a spus Jador pe Instagram.

Ce mesaj i-a transmis Vulpiţa lui Jador după ce a ajuns pe locul unu în trending

Dacă Jador este foc şi pară din cauza melodiei care face înconjurul internetului, Vulpiţa este în culmea fericirii şi i-a transmis un mesaj lui Jador, prin intermediul unor reporteri din cadrul emisiunii care a făcut-o vedetă.

Veronica i-a compus artistului câteva versuri:

, sunt versurile fredonate de Vulpiţa adăugând la final:

Vulpiţa i-a spus lui Jador să accepte ca ea este pe locul întâi acum şi l-a provocat să scrie şi el nişte versuri aşa cum a făcut-o ea.