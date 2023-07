Jador renunță la cântat și se lansează în afaceri! Ce plănuiește să facă artistul după ce își va încheia cariera muzicală: „Mă las pentru că e vorba de sănătate”

In articol:

Jador a devenit cunoscut în urmă cu câțiva ani, atunci când a participat la emisiunea „Puterea Dragostei” pentru a-și căuta dragostea, însă nu a avut noroc. Fostul concurent al emisiunii matrimoniale nu și-a găsit o parteneră în cadrul show-ului de televiziune, dar a reușit să cucerească inimile telespectatorilor cu felul său de a fi și cu talentul muzical, pe care l-a arătat de multe ori în cadrul competiției.

Jador intră în lumea afacerilor

În prezent, Jador este unul dintre cei mai apreciați cântăreți de manele, având extrem de mulți fani. În urmă cu o lună și jumătate, manelistul și-a anunțat ascultătorii că se va retrage din industria muzicii și nu va mai urca pe scenă pentru mult timp, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. La ceva timp după ce a dat vestea tristă, Jador a dezvăluit cu ce are de gând să se ocupe după ce își va încheia cariera artistică.

Celebrul manelist se confruntă cu probleme de sănătate care nu îi mai permit să piardă nopțile la petreceri și nici să treacă prin stresul meseriei de artist, așa că va fi nevoit să renunțe la cariera de cântăreț. Jador a mărturisit că va mai cânta doar până în luna decembrie a acestui an, căci până atunci mai are evenimente pe care trebuie să le onoreze.

De asemenea, cântărețul a dezvăluit ce are de gând să facă în viitor, atunci când nu va mai putea cânta. Jador vrea să se lanseze în afaceri, deschizându-și un depozit de materiale de construcție în Bacău, orașul său natal.

„O să mă las în decembrie de cântat! Mă las atunci, mi-am făcut o afacere, mă ocup de ea. Un depozit de materiale de contrucții în Bacău. Mă las pentru că e vorba de sănătate, să văd ce spune doctorul în decembrie. Acum, cu sănătatea sunt mai bine, dar mai am momente și momente… Dar nu vreau să mai vorbesc despre asta!”, a declarat Jador pentru Cancan.ro.

Celebrul manelist și-a găsit jumătatea

După ani de burlăcie, Jador se pare că și-a găsit femeia visurilor lui și se declară extrem de îndrăgostit. Manelistul formează un cuplu de ceva timp cu Alexandra Dobbia, o tânără care locuiește de câțiva ani în Spania, acolo unde s-au și cunoscut cei doi. Jador a vorbit deschis despre relația lor și a povestit că a plăcut-o de la prima vedere pe iubita lui dar, inițial, nu și-a imaginat că legătura lor va deveni atât de serioasă.

„Mi-am făcut o iubită. A venit la mine la concert, am vorbit, mi-a plăcut, dar eu nu am avut de gând ceva serios… S-a întâmplat la un concert în Spania, la Madrid, ea a crescut acolo… S-a născut în Spania, crescută acolo. Doar în vacanță a venit aici. Părinții ei sunt români și au plecat acolo acum 27 de ani, acolo s-au stabilit. Dar să revin, a venit la mine, mi-a plăcut de ea, dar nu am vrut nimic serios. Voiam, așa, să-mi petrec și eu noaptea, cumva. M-am dat la ea, a doua zi am ieșit, am mâncat și tot am vorbit de atunci. Ea a terminat un an de studii în Germania, vine luna asta la mine, apoi mai are un an de facultate și vine aici, la Master. Face facultatea de limbi străine, cinci știe, e deșteaptă foc ”, a povestit Jador.

Mai mult, Jador se gândește acum la lucruri serioase și chiar la o căsătorie alături de actuala lui iubită. Celebrul manelist a dezvăluit că, dacă totul va merge bine între el și Alexandra, aceasta se va reîntoarce în România. În plus, Jador a mărturisit că și-ar dori să își întemeieze o familie cu actuala lui parteneră, dacă relația lor va decurge așa cum trebuie.

„Vedem cum evoluează lucrurile, dacă rămânem împreună, probabil, deși ea tânjește foarte mult după țara ei. Dacă lucrurile evoluează înspre bine, eu vreau să mă căsătoresc. Vreau și eu o familie”, a mai spus Jador.