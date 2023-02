Jador s-a trezit cu o vânătaie uriașă pe picior! Nici artistul nu-și explică ce s-a întâmplat: „S-a produs o ruptură, cred că musculară”

In articol:

Jador are din nou probleme medicale. Artistul a apărut în mediul online cu o vânătaie uriașă și le-a cerut ajutorul fanilor. Cântărețul crede că este vorba despre o leziune musculară.

Jador a apărut cu o vânătaie pe picior: "S-a produs o ruptură, cred că musculară"

Jador riscă să ajungă din nou pe mâinile medicilor, după ce s-a trezit cu o vânătaie serioasă pe picior. Artistul a apelat la ajutorul celor care îl urmăresc în mediul online pentru a afla un posibil diagnostic, dat fiind faptul că nu știe ce i s-ar fi putut întâmpla. Bănuiește, însă, că este vorba despre o ruptură musculară, suferită în urma unor activități solicitante: "Știe cineva ce s-a întâmplat cu piciorul meu? S-a produs o ruptură ceva, cred că musculară. Cred, habar n-am. Cine se pricepe, dă-mi mesaj! Știți că am avut piciorul ăsta rupt și aici undeva e meniscul, probabil s-a agravat", a transmis Jador, pe contul personal de Instagram.

Nu este prima oară când artistul se confruntă cu probleme medicale. La începutul acestui an, cântărețul a ajuns la spital, după ce a fost la un pas de leșin în timpul unui eveniment: "Nopțile nedormite, mâncarea, porcul. Atâtea drumuri își spun cuvântul. Am avut prea multe cântări în seara aia și de la un drum la altul m-au obosit, m-au pus la pământ. Cinci (n.r. cântări). Sute de kilometri și ore în șir de cântat.(...) imediat ce am terminat m-am pus jos să mănânc, n-am mai putut să mănânc și am avut o stare de leșin. Am chemat Salvarea, a venit, m-a luat de acolo, de la eveniment. Am plecat la spital, am stat vreo 5 ore, m-au ținut medicii sub supraveghere și apoi mi-au dat drumul.", mărturisea Jador atunci, potrivit antenastars.ro.

