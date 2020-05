In articol:

Conflictul dintre Jador și Florin Salam devine din ce în ce mai aprins, în ciuda tuturor eforturilor făcute de alții pentru a-i calma.

Iar de curând, după ce Florin Salam a făcut un live în care condamna versurile cântate și de Jador, motiv pentru care fostul concurent de la ”Puterea Dragostei” să ia atitudine și să îl umilească, public, pe ”Regele manelelor”.

”În ultimul timp au avut loc câteva dispute pe prezența mea pe locul 1 în trending. Eu nu vreau să mă dau mare, nu sunt nimic mai mult decât ceea ce știți voi că sunt, N-am făcut decât să muncesc, am crescut într-o familie modestă, nu fac decât să muncesc, să ofer familiei mele un trai mai bun. Nu vreau decât să muncesc să am ce să mănânc. Nu vreau bogății, nu vreau decât să muncesc ce îmi place și nu vreau să fac averi. Îmi cer scuze decaă am deranajat cu prezența mea pe locul 1. Sunt legende în țara asta care merită ză fie pe locul 1 dar voi decideți cine e pe locul 1 și vă mulțumesc”, a explicat Jador pe Youtube. Iar cu replica asta, Jador a sperat că a închis discuțiile pe care le-a avut, de la distanță, cu Florin Salam.

Doar că, de curând, Florin Salam a criticat versurile lui Jador, iar manelistul de la ”Puterea Dragopstei” nu a mai rezistat și i-a dat o replică usturătoare. ”Melodii d-astea cu tanga, cu prostii, nu prea cânt eu, nu am cum să cândf cu tanga”, a spus Florin Salam, iar Jador a avut grijă să îi amintească ”Regelul manelelor” de unul dintre hurile pe care le-a scos în trecut. ”Dacă vrei un pornostar, sună-l pe Florin Salam”, era melodia pe care, cu ceva timp în urmă, o cânta Florin Salam și de care Jador a avut grijă să îi amintească.

Florin Salam, în război cu maneliștii noii generații

”De când a început Jador să aibă succes, Florin Salam a cam fost deranjat de atitudinea lui. A făcut aluzii peste aluzii cu privire la talentul lui Jador și, la un moment dat, chiar era tensionată situația. Atunci însă a intervenit Culiță Sterp și a fost la Florin Salam la studio și au discutat. Iar unul dintre subiecte a fost chiar Jador, mai ales că Culiță Sterp este amic cu el, iar Florin Salam a fost calmat. De altfel, acum, ironiile lui Florin Salam nu mai sunt neapărat răutăcioase, ci îi atrage atenția doar să nu mai fie arogant. Culiță a reușit să îi împace și, normal, acum este și el, uneori, ironizat de Florin Salam, dar o face prietenește”, ne-a spus un apropiat de-al lui Culiță Sterp.

Mai mult, de curând, Florin Salam, la o mică agapă, s-a apucat de cântat, dar nu înainte de a arunca câteva ”săgeți” pentru maneliștii din generația nouă. ”Edvine, îți cântă fratele tău... 300 de lăutari din ăștia de după Revoluție... Dar tot noi îți răcorim inima... Suntem modești, dar tu știi că cum îți cântăm noi nu îți cântă nimeni, de pe planetă. Și după câteva șprițuri, eu, care nu mai când în România decât câteva luni...”, a fost o parte a dedicației făcute de Florin Salam, ușor incoerent la vorbit, aluziile la prestaţile lui Jador fiind evidente.