Jador, victima unui furt. Manelistul a pierdut o sumă uriașă de bani: „Și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu”

Jador a fost victima hoților. Vedetei i s-a sustras din contul bancar o sumă uriașă de bani. Pentru a împărtășii această nedreptate și cu cei ce îl apreciază, artistul a povestit totul pe rețelele de socializare.

Jador a căzut pradă hoților online

Jador este foarte activ pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura cu cei ce îl apreciază și le povestește fiecare întâmplare din viața sa. De data aceasta, artistul a venit în fața camerei de filmat a telefonului pentru a le spune urmăritorilor prin ce necaz a trecut. Cineva i-a furat din contul bancar o sumă uriașă de bani. Vedeta susține că nu știe cum a fost posibil să se întâmple una ca asta ținând cont că banca la care avea contul este una destul de sigură.

Unul dintre modurile prin care manelistul se gândește că i s-a furat contul bancar a fost în urma unor mai multe comenzi online pe care le-a făcut. Cu o așa sumă de bani, hoțul și-a făcut diverse cumpărături, ba chiar a mers și în vacanțe.

„Astăzi vreau să vorbesc cu voi despre ce mi s-a întâmplat. Am fost furat de o sumă destul de mare pentru mine, o sumă pe care am acumulat-o într-un an de zile. A fost furată din contul meu. Persoana respectivă și-a făcut cumpărături, a fost în vacanțe cu cardul meu. Nu știu cum s-a întâmplat treaba asta, eu am făcut cumpărături online, și probabil cineva mi-a hackcuit contul bancar. Eu credeam că este o bancă sigură, mai sunt și austrieci. Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile”, a spus Jador.

Artistul vrea să își închidă contul

În urma acestei întâmplări nefericite, vedeta a mărturisit că vrea să își închidă contul bancar. Artistul avea un contract încheiat cu o bancă austriacă de patru ani, iar acesta susține că dacă conflictul în legătură cu intrarea României în spațiul Schengen s-ar fi întâmplat mai recent atunci nu ar fi apelat la serviciile acesteia. Vedeta a mărturisit că toate lucrurile se întâmplă pentru că este roman și își iubește țara.

„Mi-am făcut contul la ei acum patru ani de zile. Dacă s-ar fi întâmplat treaba asta ce s-a întâmplat acum în România, cu siguranță nu mi-aș fi făcut contul și cu siguranță o să-mi închid contul la ei. S-a întâmplat treaba asta și pentru că sunt cetățean al României și îmi iubesc țara, o să îmi închid contul acolo”, a mai adăugat artistul.