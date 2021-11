Jean de la Craiova a apărut gol pușcă într-o emisiune și presa a scris că ascunde "un monstru în pantaloni". Reacția fabuloasă a soției când artistul a ajuns acasă

In articol:

Jean de la Craiova a participat în urmă cu câțiva ani la un reality show care învață celebritățile arta scufundării. În cadrul emisiunii, artistul a apărut gol pușcă, iar în urma imaginilor presa a scris și a titrat că Jean de la Craiova "ascunde un monstru în pantaloni".

Invitat în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai", Jean de la Craiova a povestit cum a ajuns în această ipostază, dar și care a fost reacția soției după ce a văzut imaginile și a citit titlurile din presă.

Îndrăgitul interpret de manele, Jean de la Craiova, a experimentat un moment stânjenitor pe vremea când a participat la o emisiune tv. Reality show-ul respectiv presupunea ca celebritățile participante să se antreneze și să reușească să sară în piscină de la înălțime cât mai mare. Astfel, dornic să arate că este bun nu doar la muzică, Jean de la Craiova a sărit de la 10 metri, însă în momentul când a ieșit din piscină, a avut parte de un moment deloc plăcut, pentru că era gol pușcă. Andrenoarea sa din emisiune l-a așteptat cu un prosop și așa a reușit să se acopere.

Însă, în urma acestui episod, artistul a fost subeictul mai multor articole în presă, care au titrat că Jean de la Craiova "ascunde un monstru în pantaloni".

Reacția fabuloasă a soției lui Jean de la Craiova, după ce artistul a apărut gol într-o emisiune

Totul a pornit de la o glumă, iar Jean a povestit cum a reacționat soția sa când a citit articolele din presă.

Jean de la Craiova, în fața celor mai incomode întrebări din emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai" [Sursa foto: Captură YouTube]

Totul a pornit de la o glumă făcută de Pepe, a mărturisit Jean de la Craiova în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai". Prezentatoarea tv i-a adresat direct întrebarea: "Sunteți mândru de bărbăția dumneavoastră?".

"Nu este vorba de bărbăție, a fost vorba de o întâmplare. Am rămas gol că nu îmi găseam shortul, l-am pus pe calorifer că trebuia să fie uscat când intram în concurs. Și am pus prosopul. Aflându-mă la o platformă de 7 metri, îmi era frică, trebuia să sar. Un prieten de-ai mei foarte buni, Pepe, mi-a făcut vânt și mi-a tras prosopul și așa am apărut gol. Și după mi-a zis de ce nu am pus mâinile să ascund bărbăția. Și am zis: nebunule, când sari de la 7 metri, ori îți acoperi bărbăția, ori îți ții echilibrul. Și am ales să-mi țin echilibrul. Cei de la emisiunea respectivă au blurat și nu s-a văzut. Ce contează e când am ajuns acasă. Bine, a doua zi s-a scris în ziar că "Jean de la Craiova ascunde în pantaloni un monstru". Și m-a întrebat soția: unde e monstrul ăla, mă? Cu ce te-a înzestrat Dumnezeu să te mulțumești!", a povestit amuzat Jean de la Craiova în emisiunea "40 de întrebări cu Denise Rifai".

În urma acestui moment amuzat, care a făcut deliciul publicului, Jean de la Craiova a devenit, mai târziu, jurat în cadrul emisiunii respective.