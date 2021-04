Loredana Groza, criticată dur după ce a cântat alături de Jador, Florin Salam și alți maneliști. Vedeta le închide gura răutăcioșilor

In articol:

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din România. De curând, cântăreața a lansat o piesă de senzație alături de Jador, Florin Salam, Costi Ioniță, Vali Vijelie, Jean de la Craiova, Nicu Paleru și alte nume cunoscute din industria manelelor. Artista a fost criticată dur pentru simplul fapt că a cântat alături de câțiva maneliști, celebri în țara noastră.

Piesa a strâns nu mai puțin de 1, 6 milioane de vizualizări pe Youtube, în doar două zile de la apariție. ” Prima oară in istoria muzicii românești! ...manele, manele! Asta e România! Am intrat și suntem bine reprezentați, Jadore, costi Ionita... o sa știe o lume întreaga manele=România!"

"Aceasta nu e o melodie, e o mizerie în care nu știm ce cauți. Absolut dezamăgitor, mult, mult, mult prea jos. Mai gândește-te și revino-ți!"

"Trebuie sa iei in considerare că oamenii care te cunosc s-au uitat la videoclip necrezand că este posibil așa ceva. Parada maneliștilor orchestrată de zeița indiana Lori. Șocant....dar, într-un fel, asta ai făcut mereu de-a lungul carierei. So, de asta ești pe locul 8....nu pentru emoția transmisă, nu pentru mesaj....nimic artistic....doar o curiozitate... inferioară. Felicitări, se pare că ești mândră!"

"Mai Loredana, de ce ne faci asta? Nu e vorba de genul muzical, nici macar de oamenii cu care te-ai asociat. E vorba de calitatea muzicii! Ai vazut ca sunt 35- 40 de cuvinte in toata melodia? Ce muzica e asta? Unde 13 oameni repeta aceeasi strofa si despart in silabe 3 cuvinte pe ritm? Nu crezi ca e prea mult? Si poze dezbracata si "melodii" josnice?", au fost doar câteva reacții din mediul online.

Cum le-a răspuns Loredana celor care o critică

” Muzica este iubire! Muzica este #Fericire! Muzica este un limbaj universal, trece dincolo de limba, culoarea pielii, conturi in banca... de fiecare data am cantat cu placere orice gen muzical. Am fost primul artist din Romania care a facut crossover cu hip hop, muzica lautareasca, folclor, gypsy music, electro, trap...reusind sa scot din underground, in atentia marelui public, artisti si stiluri muzicale diferite. De fiecare data ma implic total, cu pasiune, in orice proiect. Le multumesc fanilor mei si tuturor pentru ca m-au facut sa ma simt ca o regina", a scris Loredana pe pagina ei de Facebook, după ce a fost criticată pentru că a cântat alături de maneliști celebri.

Loredana Groza[Sursa foto: Facebook]