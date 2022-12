Jean Paler a împlinit 70 de ani. Actorul a fost singur de ziua lui: „Nu mai există prietenii care existau”

In articol:

Jean Paller face parte din generația de aur a actorilor. De-a lungul timpului, s-a făcut remarcat prin emoțiile transmise pe scenă și a reușit să ajungă la inimile publicului datorită naturaleței și carismei sale.

Astăzi, însă, de ziua lui, prietenii de altădată, care îl apreciau, l-au dat uitării.

Jean Paler, singur de ziua sa de naștere

Zi de sărbătoare pentru Jean Paler. Actorul a împlinit astăzi frumoasa vârstă de 70 de ani. Dacă în această zi artistul trebuia să fie alături de prieteni, din păcate acesta a fost singur. Marele actor a mărturisit că nu are prieteni adevărați, deoarece cei pe care îi putea numi cândva astfel, acum nu mai sunt.

„ Dacă aș spune prieteni adevărați aș greși amarnic pronunțând. Am prieteni, simplu. Și pe aceia îi trec în ghilimele. Singurul prieten pe care îl am sunt eu. Nu mai există prietenii care existau, cei pe care i-am avut într-adevăr prieteni nu mai sunt, au plecat", a declarat Jean Paler, potrivit antenastars.ro.

Actorul invită pe toată lumea să petreacă alături de el

Chiar dacă susține că nu are prieteni adevărați, Jean Paler i-a invitat prin intermediul televiziunii pe cei care îl cunosc, dar și pe cei care îl admiră să petreacă alături de el la Sinaia, acolo unde locuiește.

„ Habar nu am, nu am pregătit nimic deosebit. Cei care știu cați ani am, prietenii, cei care îmi sunt apropiați, îi aștept să vină la mine. În rest, cine vrea să vină, vine, cine nu, nu. Sunt la Sinaia, și fiind vremea care e, a nins și e foarte frig, chiar foarte frig, sunt -9 grade și o să fie și mai frig poate, aștept cine o să vină, eu sunt pregătit", a transmis actorul.

Jean Paler se simte ca la 68 de ani

Chiar dacă actorul împlinește vârsta de 70 de ani, acest lucru nu se vede absolute deloc în ceea ce îl privește. Jean Paler are în continuare aceeași naturalețe și carismă pe care o avea și la începutul carierei sale:

„ Ca la 68. Mă simt așa, nu îmi vine să cred că am ajuns la 70, pe cuvânt îți spun, și dacă mă îmbăt și mă întrebi dacă am 70 de ani neg lucrul acesta, nu te iau în seamă, zic că nu ești zdravăn", a menționat Jean Paler.