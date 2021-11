Jessie a lansat o nouă piesă! Cum sună „Regret”, melodia cu care speră să rupă topurile

In articol:

Jessie este o tânără cu un potențial uriaș de a deveni o artistă extrem de cunoscută pe plan național și nu numai. În urmă cu foarte puțin timp, ea a lansat piesa „Regret”, o melodie de suflet, menită să stârnească sentimente puternice. Artista a făcut echipă cu DeMoga Music pentru noua producție muzicală și este mai mult decât încântată atât de textul, ritmul, dar și de videoclipul piesei.

„Sambo, talentatul producător de la DeMoga Music a reușit să surprindă foarte fidel ideile mele muzicale în producția piesei … mai pune-ți și faptul că la songwriting am lucrat împreună cu Loredana Cavasdan, care nu doar că e foarte înzestrată, dar e si Orădeancă de-a mea … ce să mai, succes garantat!”, a declarat Jessie.

Piesa încearcă să scoată în prim-plan suferința pe care o resimte o persoană ce a fost recent părăsită și lăsată de izbeliște.

„Nu stii cat am suferit

Nu stii cate am oferit

Atatea vise am pictat, nu te am aflat

Daca stiam de la inceput ca

Dragostea nu-i de-mprumut

Poate nu m-ar fi durut, eu n-am vazut ca

Citeste si: A murit. Fiica lui Vadim Tudor a rămas văduvă...- bzi.ro

Te joci cu mintea mea

Imi faci si inima

Sa nu stie ce vrea

De cand te stiu nu mai am somn

Si nu e-ntamplator

Ce fac cu atata dor?”, sunt doar câteva dintre versurile piesei „Regret”.

Jessie, o tânără extrem de talentată și pasionată de muzică

Citeste si: Ionuț Petrescu, presupusul fiu nelegitim al lui Ion Dolănescu, face bani buni de pe urma artistului! „I-am cantat piesele”

Pe plan artistic, Jessie este cunoscută și pentru participarea din 2018 în concursul Eurovision, unde a cântat „Lightning Strikes”. De asemenea, tânăra este o artistă destul de cunoscută prin părțile Transilvaniei, acolo unde a susținut zeci de concerte și a prezentat multe evenimente. La

început de septembrie, Jessie a lansat piesa „O mie”, textul fiind în întregime scris de ea. Pentru realizarea cântecului, aceasta a colaborat cu Adrian Kiseleff, fostul pianist al trupei Compact.

Citeste si: Un nou scandal în muzica populară! Niculina Stoican și Olguța Berbec se vor întâlni în instanță

Și nu în ultimul rând, Jessie mai cochetează și cu lumea online. Este creator de conținut pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de un real succes, fiind urmărită de sute de mii de oameni care așteaptă cu sufletul la gură să vadă ce postează.