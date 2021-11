Un pisoi cu patru urechi face senzație pe internet! Felina a fost adoptată de o familie din Turcia

In articol:

Midas a devenit cunoscut pe Instagram în mai puțin de o lună de când a fost adoptat. Pisoiul cenușiu, din rasa Albastru de Rusia, are patru luni și a fost luat acasă de o familie din Turcia. Canis și partenerul ei de viață au aflat că o pisică a născut șase pui în grădina unui prieten, iar el are de gând să îi dea pe toți spre adopție.

Ei au fost fericiți să îl primească în familia lor pe pisoiul născut cu patru urechi. Mai mult decât atât, Midas mai are din naștere și un petec alb în formă de inimă pe burtă.

În doar două săptămâni de când are cont de Instagram, Midas a strâns peste 47.000 de urmăritori și face mii de like-uri la poze. Stăpâna lui Midas a mărturisit că este o pisică foarte jucăușă și s-a integrat imediat în noua ei familie.

„Este o pisică foarte jucăuşă. Dar şi foarte prietenoasă. Doarme toată ziua şi este trează toată noaptea. Îi place să doarmă pe pieptul meu sau pe umăr”, a declarat Canis, potrivit Daily Mail.

Ea a mai adăugat că activitatea preferată a lui Midas este să se joace cu diferite fire, pe care ulterior le ascunde. Pisoiul a fost prins în flagrant chiar de stăpâna lui.

Miad, pisica cu patru urechi din Turcia [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus medicul veterinar despre cele patru urechi ale lui Midas

Stăpâna pisoiului l-a dus la medicul veterinar pentru a afla dacă se confruntă cu vreo problemă din cauza perechii duble de urechi pe care o are. El are două urechi normale, însă și două mai mici, plasate chiar la baza celorlalte. Medicul veternar a constatat că Midas are un auz perfect normal, însă urmează să fie supus mai multor verificări, pentru a afla dacă mutația genetică i-a afectat în vreun fel organismul.

Pisoiul special s-a adaptat imediat în noua lui casă. El a fost primit cu foarte multă căldură de cei doi Labradori ai lui Canis și iubitului ei, Suzy, în vârstă de 12 ani, şi Zeyno, de 14 ani. Ei au fost surprinși de multe ori în timp ce se joacă sau chiar dorm împreună.

Midas și unul dintre cățeii familiei [Sursa foto: Instagram]