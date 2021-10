Jo a trecut peste despărțirea de Juno! Pe cine a pus artista ochii?! "Mi se pare cel mai sexy"

In articol:

Cântăreața Jo a fost o lungă perioadă de timp într-o relație cu Juno și au format unul dintre cele mai urmărite și apreciate cupluri la momentul acela. În urma despărțirii, aceasta a intrat în depresie și a suferit foarte mult. Se pare că această perioadă grea a trecut și acum a pus ochii pe altcineva.

Întrebată în cadrul unei emisiuni tv cu ce bărbat din showbiz ar vrea să aibă o relație, vedeta nu a ezitat să răspundă. Jo a nominalizat 3 nume de bărbați care i-au atras atenția în mod deosebit.

"Tudor Chirilă mi se pare cel mai sexy bărbat din țară și Mihai Bendeac și Randi îmi plac, sunt bărbați frumoși, dar bineînțeles că e doar platonic", a declarat Jo.

În momentul de față, cântăreața a trecut peste despărțirea de bărbatul pe care l-a iubit nespus și s-a împăcat cu gândul că povestea de dragoste s-a sfârșit. Aceasta a mărturisit că s-a maturizat foarte mult în relația cu Juno și că nu regretă niciun moment petrecut alături de el.

Ce spune Jo despre o posibilă împăcare cu Juno: "Nu m-aș întoarce"

Jo și Juno [Sursa foto: Facebook]

Au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din show-bizul autohton, iar relația lor s-a bazat pe sentimente sincere și extrem de puternice.

Cu toate acestea, artista susține că între ei doi nu mai există cale de împăcare. Din cauză că a fost extrem de afectată, artista nu mai poate să se întoarcă vreodată la Juno.

"Am fost într-o depresie, nu știu dacă sigur a fost o depresie adevărată, dar acum am mai scăpat. M-am închis în mine, am preferat să stau în casă, m-a luat și răceala, am preferat să mă mut la sora mea. Câteodată e bine să stai în durere și în suferință pentru că alea te fac mai puternic și mai pregătit.

Nu mai există (nr. cale de împăcare cu Juno). Niciodată nu e bine să spui niciodată, dar… Cel puțin la cum mă simt acum, a fost un proces greu, nu m-aș întoarce", a mărturisit cântăreața.

Acum, Jo este o femeie singură, liberă, care se concentrează asupra carierei și proiectelor profesionale. Este una dintre cele mai îndrăgite artiste, care a reușit să adune o comunitate foarte mare de fani, care o apreciază și susțin în tot ceea ce face.