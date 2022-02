Jo, dezvăluiri despre accidentul cu avionul! A fost avertizată înainte și nu a băgat de seamă! "A încercat să-mi dea semne cu mult înainte"

In articol:

Jo este una dintre cele mai îndrăgite artiste din industria muzicală românească. Stilul unic de a interpreta piesele, timbrul vocal răgușit plăcut și personalitatea ei plină de carismă sunt principalele ingrediente ale succesului ei. Cântăreața a recut prin multe și are o viață tumultoasă, însă a reușit mereu să treacă peste și să se bucure de ceea ce face zi de

Jo, detalii neștiute despre accidentul cu avionul

zi și anume muzica.

În urmă cu un an, Jo era pregătită să plece într-o vacanță mult dorită, în Jakarta, Bali, însă, din păcate nu a mai ajuns acolo. Înainte de a ajunge în aeroport, din cauza unei defecțiuni, avionul s-a prăbușit, astfel artista nu a mai putut zbura către destinația exotică.

Invitată în emisiunea "Duet", moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată exclusiv pe canalul de YouTube theXclusive, Jo a dezvăluit noi detalii despre accident, dar și semnele pe care le-a primit înainte și nu le-a luat în seamă.

"Faza e că eu după am fost și la o tipă din asta de dă în Tarot și mi-a zis, fără să știe nimic despre chestia asta. "Vai, peste ce accident ai trecut! Vai, cum te-a ocolit!" Pe mine nu m-a ferit doar cu zborul, a încercat să-mi dea semne cu mult înainte. Mi s-au anulat trei bilete de avion la rând. Mi-am luat și al patrulea bilet, apoi am ieșit fals pozitiv la testul PCR.", a povestit Jo.

Deși este o poveste tragică, pentru cântăreață a fost un lucru bun, fiindcă ar fi putut fi ea în locul victimelor.

Jo a mai precizat că nu a avut nevoie de ședințe de recuperare emoțională, însă, în acele momente nu a fost tocmai ușor.

"Anul trecut, trebuia să fiu în zborul Jakarta – Bali. Zborul intern s-a prăbușit, nu există supraviețuitori, s-au găsit rămășițe. Îți dai seama cum a fost pentru mine? Tot am o frică. N-a fost ceva sumbru pentru că, practic, s-a întâmplat ceva bine. De asta nici nu am avut nevoie de recuperare. Îți rămâne ceva în suflet. Puteam să fiu acolo. Tot răul e cel mai bun bine, cumva. Totul se întâmplă cu un motiv.", a declarat Jo, în emisiunea "Duet".

Jo, adevărul despre tristețea pe care o are

De fiecare dată când începe să cânte, ți se face pielea de găină. Jo are o sensibilitate aparte, însă, se pare că nu doar în muzică. Alexandra Ungureanu a observat că artista are o stare de tristețe interioară, ea fiind obișnuită cu Jo veselă și pusă pe glume. În acest sens, cântăreața a vorbit deschis despre ce i se întâmplă la nivel emoțional.

"Alexandra Ungureanu: Acum că ești aici, mi se pare că ești un pic tristuță.

Jo: Starea pe care o am, e o chestie pe care parcă o am din alte vieți. O am mereu și în cântat. Dacă mă pui să cânt o piesă veselă, eu tot o plâng. Am o tristețe interioară pe care nu mi-o explic. Adică nu am niciun motiv pentru care să fiu tristă, efectiv, acum, în viața mea. Dar e o chestie.

Alexandra Ungureanu: În sfârșit cineva ca mine. Parcă sunt defectă, simt chestia asta.

Jo: E un bagaj emoțional pe care l-am dobândit în timp.", a fost discuția dintre cele două artiste.