EXCLUSIV! Saveta Bogdan, interviu savuros pentru WOWbiz.ro! Cum se pregătește artista pentru inaugurarea stelei de pe Aleea Celebrităților? "Americanii mi-au oferit cel mai frumos cadou din viața mea"

Saveta Bogdan este una dintre cele mai îndrăgite cântărețe de muzică populară din țara noastră.

Saveta Bogdan, adevărul despre steaua cu numele ei de pe Aleea Celebrităților

A câștigat simpatia și aprecierea publicului prin talentul deosebit și personalitatea carismatică pe care le are. Atuurile sale și-au spus cuvântul prin oportunitatea imensă pe care a primit-o din partea americanilor și anume să aibă propria stea pe Aleea Personalităților.

Saveta Bogdan nu își mai încape în piele de fericire de când a aflat că va avea propria stea pe Aleea Celebrităților din America. Aceasta așteaptă cu nerăbdare să își vadă numele printre celelalte vedete din lume. Artista a dezvăluit, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, când va avea loc inaugurarea și ce sentimente o încearcă în acest moment.

"În martie va fi gata steaua de pe Aleea Personalităților. Le-am dat numele exact și imediat cum e gata, cei care se ocupă o fotografiază și îmi vor trimite. Steaua asta pentru mine este ceva extraordinar! Eu sunt respectată și iubită, nu doar în țară. Am cântat la ei acolo și fără să cunoască limba, americanii s-au prins în horă și dansau în jurul meu. Le-a plăcut atât de mult de mine, constumul popular și spectacolul live pe care l-am făcut și mi-au oferit cel mai frumos cadou din viața mea.", a declarat Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Saveta Bogdan se mută în America?

O dată cu această oportunitate, fanii Savetei Bogdan se întreabă dacă, după, inaugurare, va lua în considerare mutarea în Statele Unite ale Americii. Având în vedere că fiica ei locuiește acolo, cântăreața ar avea un motiv bine întemeiat să părăsească România, însă hotărârea pe care a luat-o ne-a dezvăluit-o în premieră.

"Deocamdată nu mă mut, poate peste vreo 2-3 ani. O să mă mut la fată, pentru că e singurul meu copil. Deocamdată nu plec pentru că am casa mea aici și mai ales, nu mă îndur de public, pe care îl iubesc foarte mult.(...) Am vorbit și azi la telefon cu fata mea și am stabilit săptămâna viitoare să merg să văd cum decurge proiectul.", a mărturisit Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce au spus iubitul, fiica și ginerele când au aflat că Saveta Bogdan va avea propria stea pe Aleea Celebrităților?

După ce s-a aflat despre planurile mari ale interpretei Saveta Bogdan în America, reacțiile apropiaților ei nu au întârziat să apară. Fiica și ginerele său, care sunt stabiliți acolo, i-au transmis un mesaj de-a dreptul emoționant, dar nici iubitul artistei nu s-a lăsat mai prejos, Saveta Bogdan spunându-ne totul.

"Fata mea și ginerele meu s-au bucurat foarte mult. Ginerele meu mi-a spus că am o stea norocoasă. El a crescut acolo și se bucură că americanii mă apreciază pentru cum sumt eu ca artist. Și fata mea mi-a spus că sunt o norocoasă. În zona aceea, vin numai bogătași și le-a plăcut tare de mine, au dansat, s-au distrat pe muzica mea ardelenească. Cu prietenul meu avocat mă văd mai răruț că-i mai drăguț și se bucură și el de realizările mele.", a dezvăluit Saveta Bogdan, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.