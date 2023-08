N-o să-ți vină să crezi cum arată Jo nemachiată și fără filtre de înfrumusețare. Blondina s-a afișat complet naturală

In articol:

Jo și-a luat prin surprindere urmăritorii când s-a fotografiat nemachiată și fără niciun tip de filtru de înfrumusețare. Artista s-a afișat complet naturală pe rețelele de socializare, iar fanii au apreciat asta, având în vedere că în ziua de azi puține vedete îndrăznesc să posteze astfel de fotografii în mediul online.

Blondina este foarte activă pe conturile de socializare și de câte ori are ocazia postează și împărtășește cu fanii experiențe din viața ei, reușind chiar să-i surprindă de multe ori, cum s-a întâmplat și de data aceasta, când s-a afișat nemachiată și a demonstrat că se mândrește cu asta.

Jo și-a uimit fanii cu ultima apariție. [Sursa foto: Facebook]

Citește și: Jo și Juno sunt mai fericiți ca niciodată și au ales să își țină relația departe de ochii lumii. Artista a povestit cum reușește să se împartă între viața personală și carieră

Jo și-a uimit fanii din mediul online cu ultima apariție

Până acum, tânăra și-a obișnuit urmăritorii cu apariții bine puse la punct, tocmai de aceea au fost surprinși în mod plăcut de apariția artistei. De data aceasta a renunțat la machiaj și a vrut să se arate complet naturală.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Fiica Madonnei calcă pe urmele mamei sale. Lourdes s-a pozat goală și a postat pozele pe rețelele de socializare| FOTO- stirileprotv.ro

Blondina a vrut să demonstreze că poți fi frumos oricând, nu doar cu machiaj, coafuri și filtre din mediul online.

„No make-up day”, a transmis cântăreața în cadrul postării.

Citește și: Juno, reacție neașteptată când a văzut-o pe Jo cu un alt bărbat! Artistul nu a trecut încă peste despărțire? „Era sănătos să rămânem în nebuniile noastre”

Jo a prins buchetul la nunta Irinei Deaconescu

Cu două luni în urmă, tânăra a mers la nunta Irinei Deaconescu cu Cristi Manea a prins buchetul miresei. Artista mărturisea că a fost prima nuntă la care ea nu s-a pus în față să prindă buchetul. Deși s-a pus mai în spate, buchetul a nimerit fix în mâinile ei.

Citeste si: „Își dorește să mă viziteze la spital cu un buchet de flori.” Cine este bărbatul misterios cu care Dana Roba s-a afișat, în urmă cu scurt timp- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO| Fenomen meteo neobișnuit pe plajele din România: Nu se vedea nimic la doi metri în față- stirilekanald.ro

Citeste si: Dieta lui Mark Zuckerberg înainte de lupta cu Elon Musk - radioimpuls.ro

Jo este activă pe rețelele de socializare. [Sursa foto: Facebook]

„Trebuie să vă povestesc! E prima nuntă la care nu am vrut să stau la prins buchetul. Am lăsat toate fetele în față, m-am pus în spate și a ajuns aici. Doar am întins mâna și l-am prins. Nu pot să cred! Tremur! Wow, ce senzație!”,

a afirmat tânăra.

După această experiență, Juno a anunțat că nu o va mai lăsa singură la nunți pe artistă. Tânărul s-a amuzat de situație și a spus că iubita lui l-a zăpăcit cu nunta.

Citește și: Cine este Juno. Biografie: Vârstă, studii, carieră, viață amoroasă. Cu ce cântăreață celebră s-a iubit artistul