Joe Biden: „Putin a luat decizia de a invada Ucraina!” Transmisiune LIVE de la Casa Albă. Începe războiul?

În transmisiune LIVE de la Casa Albă, Joe Biden a făcut o serie de declarații despre războiul ce ar putea izbucni între Rusia și Ucraina. Potrivit spuselor oficialului, efoturile diplomatice făcute de Statele Unite sunt foarte mari, în condițiile în care Rusia continuă să mobilizeze mii de militari la granițele Ucrainei.

De asemenea, președintele Biden a mai precizat că, nu cu foarte mult timp în urmă, acesta a făcut două apeluri vitale privind situația din Ucraina și Rusia.

Joe Biden: „Forțele rusești planifică să atace Ucraina în următoarele zile”

Joe Biden a anunțat recent că a făcut două apeluri vitale privind situația din Rusia și Ucraina, asta doar pentru că a dorit să vadă ce se va întâmăpla zilele următoare în Ucraina, pentru a se asigura că atât el, cât și ajutoarele lui, vor fi bine informați, dorindu-și să rămână în conexiune cu UE și NATO.

De asemenea, oficialul a mai precizat că are foarte multe motive să creadă că zilele următoare Rusia va invada Ucraina. Cu toate acestea, președintele Biden a mai spus că Vladimir Putin are două opțiuni, respectiv să creeze suferință sau să meargă pe calea diplomatică, motiv pentru care Biden și președintele Zelensky încearcă acum să găsească o cale

diplomatică favorabilă pentru ambele părți.

Totodată, cât despre exercițiile militare făcute de Putin, Joe Biden spune că nu crede că președintele va da ordin să se folosească arme nucleare, însă este convins că oficialul Rusiei a luat deja decizia de a invada Ucraina.

„Astăzi am făcut două apeluri vitale referitor la situaţia din Ucraina şi Rusia. Am vrut să vedem ce se poate întâmpla în zilele următoare în Ucraina ca să ne asigurăm că rămânem bine informați și în conexiune cu UE și NATO. În pofida eforturilor Rusiei de a ne dezbina pe plan intern şi extern, pot afirma că acest lucru nu s-a întâmplat. Mesajele în mod copleşitor au fost de unitate, determinare şi de soluţionare a crizei. Le-am transmis tuturor cu care am discutat despre criza care escaladează rapid în Ucraina. Avem motive să credem că forțele rusești planifică să atace Ucraina în următoarele zile. SUA, aliații și partenerii săi vor apăra Ucraina. Suntem gata să impunem măsuri severe. Constatăm să există foarte multă dezinformare. Ei încearcă să ne divizeze, dar americanii nu cedează. Întreaga lume e unită! Rusia are de ales între a merge la război și a provoca suferință sau a alege calea diplomatică. Am vorbit deja cu dl președinte Zelensky. Căutăm o soluție diplomatică. Sunt convins că Vladimir Putin a luat deja decizia de a invada.(...) Nu cred că ia în calcul să folosească arme nucleare. Cred că încearcă să convingă lumea că are abilitatea de schimba dinamica în Europa într-o manieră în care nu poate face asta. Nu ştiu cât este un pretext pentru a efectua exerciţii militare. E greu să-i citesc gândurile. Sunt convins că Putin a luat deja decizia de a invada Ucraina”, a declarat preşedintele Biden.

Joe Biden [Sursa foto: Facebook]

Sancțiunile promise de occidetali dacă președintele rus decide să invadeze Ucraina

Totodată, potrivit unui înalt responsabil de la Casa Albă, sancţiunile internaţionale promise de occidentali, dacă preşedintele rus Vladimir Putin decide să trimită trupe pentru a invada Ucraina, vor face din Rusia un „paria”. Astfel, Rusia ar fi ”izolată de pieţele financiare mondiale şi lipsită de cele mai sofisticate aporturi tehnologice”.

Mai mult decât atât, Daleep Singh susține că Statele Unite sunt pregătite în cazul utilizării de către Rusia a resurselor energetice ca pârghie de presiune. Așadar, Washingtonul a explicat că deja gazoductul Nord Stream 2, acela care leagă Rusia de Germania pe mare, nu va intra în funcţiune dacă Moscova va atacă Ucraina.

„Am luat măsuri (…) pentru a ne coordona cu cei mai mari consumatori de energie şi producători de energie pentru a ne asigura că avem aprovizionare continuă cu energie şi pieţe stabile de energie”, a susţinut Daleep Singh.

De precizat este că, Vladimir Putin, președintele Rusiei, a anunțat vineri că Rusia este dispusă să continue negocierile cu NATO și cu Statele Unite, însă cu toate acestea, oficialul rus a mai spus că insistă ca extinderea NATO să fie oprită și pentru revenirea la arhitectura de securitate din anul 1977.

Totodată, sâmbătă, președintele rus va asista la exerciţiile forţelor nucleare ruse cu lansări de rachete balistice şi de croazieră.

Fotografie cu scop ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]