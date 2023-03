Jojo a spus care este secretul siluetei sale. Vedeta a recurs la această metodă de dragul carierei: ”Îți dă un refresh total. Ajută memoria mult”

In articol:

Jojo este actriță, mamă și soție și o femeie trecută de pragul vârstei de 40 de ani. Însă pentru ea vârsta este doar un număr, căci se menține într-o formă de zile mari.

A fost înzestrată cu tot ce este mai frumos și de la mama natură, dar, odată cu înaintarea în vârstă, spune ea, a luat și unele măsuri care să o ajute să se mențină tânără și frumoasă mult timp.

Jojo a spus care este secretul siluetei sale [Sursa foto: Facebook]

Jojo sare peste micul dejun

Mai exact, actrița spune că urmează acum un program de fasting, ceea ce înseamnă că până la orele prânzului nu mănâncă absolut nimic. În schimb, subliniază ea, are grijă să bea o cafea cu mult lapte în fiecare zi.

„Nu mai mănânc până la ora 14.00 de o perioadă încoace. Țin un fel de fasting și nu mai mănânc până în ora 14.00, mănânc după ora 14.00, dar de fiecare dată beau o cafea cu mult lapte. Trebuie să mă mențin, metabolismul se schimbă foarte mult după 40 de ani și atunci există tot felul de tehnici”, a spus Jojo, conform Unica.

Jojo spune că a ajuns să urmeze acest program după ce a observat că doar stilul de viață sănătos pe care-l ducea înainte nu era suficient pentru a arăta așa cum își dorește.

Fasting-ul, precizează soția lui Paul Ipate, nu a ajutat-o până acum să slăbească deloc, dar nici nu a mai pus vreun kilogram, ceea ce o bucură.

Pe lângă faptul că se menține la greutatea ideală, Jojo spune că acest fasting intermitent o face să se simtă mai bine din cap până în picioare.

Simte că și-a dat un refresh total organismului, plus că are beneficii și asupra memoriei. Iar pentru că ea este actriță, deci memoria joacă un rol important în cariera sa, acest lucru nu vine decât ca un plus al faptului că arată bine.

”Ultima oară aveam un regim de viață sănătos, numai că nu este suficient și atunci trebuie să intervină o latură de fasting din când în când, periodic, nu trebuie să faci asta toată viața. E minunat dacă poți toată viața, însă este aproape imposibil. Acum vreo 3 luni am început. Nu am slăbit deloc, dar mă ajută foarte mult să mă mențin, mă ține în formă, fastingul are mai multe beneficii și pe partea de sănătate, îți dă mai multă energie, te ține în ritm. Cred că ajută foarte mult pe partea asta de detox și atunci în mod normal dacă elimini toxinele din organism, da, îți dai un refresh peste tot. Ajută memoria foarte mult, pentru că nu mai e încărcat organismul și eu lucrez foarte mult cu asta, așa că am nevoie de un refresh din când în când. Îl țin cât o să rezist, nu mi-am propus nimic”, a mai adăugat actrița.