Fiica lui Paul Ipate l-a uimit pe actor: „Câteva momente mai târziu am realizat”. Ce i-a mărturisit Zora, imediat ce s-a întors de la grădiniță

Paul Ipate și Cătălina Grama, alias Jojo, formează un cuplu de ani buni, fiind căsătoriți din 2014, timp în care și-au trăit iubirea într-un mod cât se poate de discret.

Totodată, din rodul iubirii lor a venit pe lume și Zora, acum în vârstă de cinci ani, ea fiind cea care a sudat și mai mult relația lor, dar care i-a și maturizat pe cei doi.

Paul Ipate, uimit de rapiditate cu care fiica sa crește

Acum, însă, pentru că timpul a trecut, se pare că și Zora se maturizează ușor, ușor. Fapt ce-l face pe Paul Ipate, tată de fată fiind, să realizeze cât de greu va începe să îi fie în această postură.

Deși Zora are doar cinci ani și mulți ar spune că Paul mai are timp să se ”înarmeze” pentru momentul în care fiica sa va apărea la ușa casei cu un pretendent, se pare că vremurile se schimbă cu repeziciune. Și asta pentru că, spune actorul, deja Zora are un pretendent la grădiniță.

Discuția tată-fiică a fost redată în totalitate de actor pe pagina sa de Facebook, în dreptul unei imagini care vorbește de la sine, căci șocul avut de soțul Cătălinei Grama se poate vedea cu ușurință

pe chipul său.

Concret, micuța i s-a destăinuit tatălui ei, menționându-i că datorită uneia dintre rochițele pe care le deține, la grădiniță, un coleg s-ar fi îndrăgostit de ea.

La auzul acestor vorbe, mândru de frumusețea fiicei sale, dorind să o ajute să capete și mai multă încredere în ea, Paul Ipate a plusat, iar rezultatul a fost cel dorit. Zora a realizat că e posibil ca prietenul și colegul ei de grădiniță să fi fost plăcut surprins de mai multe atuuri pe care ea le deține, nu doar de vestimentația cu floricele.

”Zora: - Tati, știi rochiță aia a mea cu floricele?

Eu: - Da, tati. E foarte frumoasă.

Zora:- Cred că un băiat de la grădiniță s-a îndrăgostit de mine după ce m-a văzut cu rochiță aia.

Eu: - Tati, eu cred că s a îndrăgostit de ține și pentru că ești tu o drăguță și o fetiță foarte mișto.

Zora: - Da e posibil să fie și de la par. Sau de la ochi. Cine știe?”, este discuția purtată de Paul Ipate și fiica sa.

Însă, ulterior, după destăinuirea fiicei sale, deși recunoaște că Zora este un copil bun, frumos și amuzant, Paul Ipate a avut o revelație.

Abia câteva clipe mai târziu, actorul și-a dat seama că, după creșterea unui bebeluș, despre care spunea că este o perioadă grea, abia acum începe să întâmpine adevăratele greutăți ale unui tată de fată.

”Câteva momente mai târziu după ce am râs, am realizat: Da’ cine e băiatu’ ăsta?”, a mai scris actorul în online, îngrijorat și surprins.