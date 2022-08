Cum s-au cunoscut Jojo și Paul Ipate. Între ei nu a fost dragoste la prima vedere: "Avem cumva aceleași origini"

In articol:

Jojo și Paul Ipate formează un cuplu din 2014. Au reușit să-și întemeieze împreună o familie frumoasă alături de cei doi copii ai lor, însă puțin știu cum s-au cunoscut, de fapt, actrița și actualul ei partener.

Cum a început povestea de dragoste dintre Jojo și Paul Ipate?

Jojo și Paul Ipate s-au cunoscut în urmă cu 8 ani, pe platourile de filmare. La acea vreme, actrița anunțase divorțul de tatăl băiețelului său, cu care a fost căsătorită puțin timp. Deși spune că între ei nu a fost dragoste la prima vedere, Jojo recunoaște că l-a plăcut pe Paul din prima clipă în care l-a văzut: "Am jucat împreună și prima noastră scenă a fost chiar o scenă de pat. A fost foarte funny și foarte ciudat, îți dai seama că sunt cele mai sensibile scene, dar ne-a ieșit foarte bine filmul, chiar vi-l recomand să -l vedeți. O să apară în toamnă cred.

Jojo și Paul Ipate, alături de fiica lor [Sursa foto: Facebook]

Ne-am cunoscut pe niște platouri de filmare. Noi credeam că nu va mai ieși filmul, am zis mereu că acel film a fost făcut ca noi doi să ne întâlnim. Nu, nu a fost dragoste la prima vedere, dar ne-am plăcut la prima vedere. Eu chestia asta cu dragoste la prima vedere nu prea o înțeleg, pentru că pentru mine iubirea are alte valențe și trebuie să fie ceva mult mai profund. Ne-am plăcut foarte mult la prima vedere și la a doua vedere și la a treia vedere și am ajuns până aici." , a povestit Jojo, pentru playtech.ro.

Jojo și Paul Ipate [Sursa foto: Facebook]

"Nu ai cum să nu-l iubești!"

Jojo a dezvăluit și cum a reușit să o cucerească Paul Ipate, la scurt timp după ce s-au întâlnit: "În primul rând sunt foarte atrasă de el așa cum arată. Mie îmi plac tipii de genul lui așa bruneți, ăsta e genul meu. Fizic mă atrage foarte tare Paul și ca și om și ca și spirit este un om extraordinar și deosebit. Este un om foarte bun și vezi asta de la prima discuție cu el, își pune și sufletul pe masă. E un om care trăiește viața așa, din plin. E un om plin de viață, amuzant, e sufletul petrecerii, face să râdă o masă întreagă când avem mese cu prietenii. Deci el este miezul de fiecare dată.

Nu ai cum să nu-l iubești. Este imposibil! Eu nu știu pe nimeni care să nu îl placă pe Paul, cunoscându-l așa, la nivel personal. De asta m-am îndrăgostit de el, pentru că era jumătatea mea. În plus, este și moldovean ca mine. Avem cumva același background, aceleași origini și familia lui e mare și ai lui sunt gălăgioși, mâncam aceleași mâncăruri când eram mici, el a crescut în zona Roman, eu în zona Ceahlău, același sistem. Practic avem foarte multe lucruri în comun. Și asta ne-a adus unul lângă celălalt.", a mărturisit actrița, pentru sursa amintită.