Jojo, probleme grave de sănătate! Cum se simte vedeta: ”Am făcut un RMN și...”

Jojo se află printre vedetele cele mai apreciate din showbiz-ul românesc. Vocea și talentul actoricesc sunt atuurile ei principale. De-a lungul celor 25 de ani petrecuți în televiziune, frumoasa blondină a adunat pe rețelele sociale mii de fanii. Jojo își petrece majoritatea timpului în mediul online, unde își ține la curent urmăritorii cu activitățile ei.

De data aceasta, frumoasa artistă nu a avut vești destul de bune pentru internauți. Ei bine, Jojo este nevoită să treacă prin momente extrem de dificile, după ce a ajuns pe mâna medicilor. Din fericire, în urma rezultatelor, medicii i-au pus un diagnostic ușor vedetei.

Mai exact, în ultima perioadă, Jojo se confrunta cu probleme la nivelul spatelui, astfel că frumoasa artistă a decis să facă niște investigații de specialitate. În urma unui RMN, Jojo a aflat că are o inflamație care nu o lasă să depună efort. Potrivit spuselor sale, vedeta este nevoită să stea zece zile în pat. Mai mult, aceasta trebuie să urmeze și un tratament medicamentos.

„ Sunt zece zile în repaus cu spatele. Trebuie să vă spun că nu am nimic la coloană, nimic grav cel puțin. Am o inflație destul de mare, nu trebuie nimic operat. Am fost la consultație, am făcut RMN și trebuie să urmez un tratament cu anti-inflamatoare și analgezice și să stau la pat”, a spus Jojo pe pagina sa de Instagram, în timp ce stătea, bineînțeles, la pat.”, a spus Jojo.

Jojo, mesaj emoționant după tragedia de la Institutul ”Matei Balș” din Capitală

Jojo a dezvăluit că la ora izbucnirii incendiului,

unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei se afla acolo. Mai exact, Toni Grecu era internat în unitatea spitalicească, la etajul doi al pavilionului care a luat foc. Fondatorul grupului umoristic Divertis era conectat la butelie de oxigen și a fost transportat de urgență la Spitalul Sfântul Pantelimon.

„M-am trezit intamplator la 6.00 ora locala cu un sentiment ciudat. Aveam telefonul plin de mesaje cum ca pavilionul Covid al pacientilor care necesitau oxigen la Matei Bals a luat foc… A inceput sa-mi bata inima foarte tare pentru ca stiam ca unul dintre cei mai importanti oameni din viata mea e acolo. Toni a scapat din cosmarul care s-a petrecut la Matei Bals si ii multumesc lui Dumnezeu pentru aceasta minune!”, a spus Jojo.