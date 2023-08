Jojo, secretul unui ten perfect! Face asta de ani buni: „Tenul unei actrițe se uzează mai rapid”

In articol:

Jojo se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas, indiferent de situație.

De asemenea, actrița nu se dă înlături niciodată să împărtășească cu fanii ei aspecte din viața sa, indiferent de care ar fi acestea, iar de curând, tânăra a vorbit despre tenul său și despre ce face,

mai exact, pentru a-l îngriji.

Citește și: „Deja ne e dor” Cătălina Grama, mărturisiri emoționante la doar câteva zile de la nuntă! Ce a postat Jojo pe rețelele sale de socializare: „Nu vom uita niciodată”

Cătălina Grama, pe numele său real, pune totul pe baza ”moștenirii de familie”, însă asta nu e tot, căci pe lângă genă, vedeta a mai precizat că are o rutină de îngrijire zilnică de ani buni și atunci când are timp merge și la salon, pentru a face diferite tratamente.

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Fostul polițist Cristian Cioacă va fi eliberat din închisoare. Tribunalul Argeș i-a admis contestația- stirileprotv.ro

„Nu cred că este vreun secret special. Am o rutină de îngrijire zilnică, aceeași pe care o avem toate, cred că este foarte mult o chestie care ține de genetică și de ce gene moștenești de la părinți. Eu semăn foarte bine cu mama din punctul acesta de vedere și tata are un ten foarte ok.

Am aceleași creme, am aceleași tratamente. Da, merg la tratamente, merg la salon din când în când, atunci când timpul îmi permite, însă nu fac ceva extraordinar. Și în plus, tenul unei actrițe se uzează mai rapid, pentru că noi avem spectacole după spectacole, ne folosim mușchii feței atât de mult și într-un fel intens, da, trebuie să avem grijă și de tenul nostru.” , a dezvălui Jojo, pentru Impact.ro.

Ce părere are Jojo despre anumite proceduri pentru față

Întrebată dacă îi este teamă de anumite proceduri sau dacă a încercat, de exemplu, tratamentul cu ace, extrem de cunoscut la noi în țară, vedeta a spus că nu este de acord, în mod special, cu acesta, doar dacă este necesar.

Însă, în cazul său, nu ar fi tocmai indicat să apeleze la o astfel de procedură, mai ales că are nevoie de expresivitatea sa pentru a interpreta rolurile din filme, seriale și din piesele de teatru,

după cum chiar ea a explicat.

Citeste si: „Băiețașul ăsta mă scoate din minți. Are tupeul să dea lecții despre educație. Parveniții sunt cel mai mare cancer al acestei țări!” Oana Roman, atac dur în mediul online la adresa lui Selly!- kfetele.ro

Citeste si: EXCLUSIV- Incendiile din Tenerife 2023. Româncă stabilită pe insulă: ”Cred că e cel mai grav incendiu. A scăpat de sub control”- Zonele care au fost evacuate- stirilekanald.ro

Citeste si: Bibi a suferit un accident pe scenă. Care este starea de sănătate a artistei- radioimpuls.ro

Citește și: Cătălina Grama și Paul Ipate au plecat în luna de miere, dar nu singuri! Cine i-a însoțit pe cei doi amorezi în vacanță: „Lor li s-a facut dor”

„Nu îmi este teamă de asta, dar spun că nu sunt neapărat de acord cu ele. Până la urmă după o anumită vârstă, dacă ceva e musai, ok, numai că eu țin foarte mult la expresivitatea mea și de aceea nu apelez la asta, pentru că eu am nevoie de expresivitatea mea la cote maxime. Și toate tratamentele astea, depinde pe care îl alegi, la un moment dat se imprimă cumva pe față și atunci eu am nevoie de figura mea așa cum este ea ca să pot să interpretez ceea ce am de interpretat.”, a mai spus Cătălina Grama.

Jojo [Sursa foto: Instagram]