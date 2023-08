Cătălina Grama și Paul Ipate au plecat în luna de miere, dar nu singuri! Cine i-a însoțit pe cei doi amorezi în vacanță: „Lor li s-a facut dor”

In articol:

Cătălina Grama și Paul Ipate au devenit soț și soție în urmă cu câteva zile. Cei doi au spus „Da” în fața ofițerului stării civile, alegând un loc inedit pentru acest eveniment special. Cei doi actori s-au căsătorit civil în Italia, acolo unde i-au avut alături pe cei doi copii ai lor, dar și pe întreaga lor familie.

La scurt timp după nuntă, tinerii proaspăt căsătoriți au plecat și în luna de miere, însă nu au mers singuri, ci însoțiți de două persoane extrem de importante pentru ei.

Citește și: „Sufăr pe bune” Jojo și-a șocat fanii cu ultimele dezvăluiri! Motivul din spatele imaginilor pline de durere în care a apărut actrița

Cătălina Grama și Paul Ipate au mers în Matera, un oraș din Italia, pentru a se relaxa după evenimentul fericit din viața lor. Alături de ei au fost și cei doi copii, Achim, fiul actriței dintr-o relație anterioară și Zora, fiica pe care Cătălina și Paul o au împreună. Întreaga familie s-a distrat pe cinste în vacanță, iar Jojo, după cum este cunoscută Cătălina Grama în lumea artistică, a făcut publice mai multe imagini din concediu. Aceasta a povestit despre lucrurile pe care le-a făcut în luna de miere atipică, mărturisind că, la un moment dat, cei doi copii s-au plictisit și i-au spus mamei lor că le este dor de casă.

Citește și: Cătălina Grama își dorește să devină din nou mamă! Actrița și Paul Ipate vor să adopte un copil

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: Mia Khalifa, pictorial incendiar la malul mării. Vedeta a stârnit furori cu ultimele sale postări| FOTO- stirileprotv.ro

„Am descoperit o adevarata bijuterie a locului cand am mers ieri in Matera. Un oras-muzeu care iti taie respiratia. Am luat o cina delicioasa la un restaurant de unde aveam un view superb! Mancarea cu adevarat deosebita. Daca ajungeti in zona va recomand Osteria Pico. Am explorat si am mancat inghetata si am petrecut timp de calitate cu cei mici. Culmea, lor li s-a facut dor de casa. Zora mi-a zis in continuu ca ii e dor de Paris si Achim de prietenii lui. Eram in Matera si Achim a zis ca el vrea acasa in Otopeni. Noi daca am fi avut ocazia sa plimbam asa in copilarie am fi fost fermecati. Ai vostri fac la fel in vacante?”, a scris Cătălina Grama pe rețelele de socializare.

Cătălina Grama și Paul Ipate au mers în luna de miere alături de copiii lor [Sursa foto: Instagram]

De ce au ales Jojo și Paul Ipate să se căsătorească în Italia

Cătălina Grama și Paul Ipate au luat pe toată lumea prin surprindere, atunci când au ales să se cunune civil în Italia. Actrița a dezvăluit și motivul pentru care ea și soțul ei s-au căsătorit în țara străină. Aceasta a povestit că, în urmă cu un an, ea și Paul s-au îndrăgostit iremediabil de Puglia, atunci când au mers în orașul din Italia, într-o escapadă romantică. De atunci, cei doi s-au tot gândit să devină soț și soție într-un decor de vis, în orașul care are o semnificație specială pentru ei.

Citeste si: “Suntem în 2023! Nu mai este o rușine să te desparți!” Prima declarație a Cristinei Șișcanu, în privința zvonurilor despre divorțul de Mădălin Ionescu!- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: "Dacă mă mai iei o dată la mișto, atât îți trebuie!”. Ana Morodan, deranjată de atitudinea șoferului ei. Ce i-a spus „Contesa digitală” când a întrebat unde este mașina- radioimpuls.ro

Citește și: Jojo a spus care este secretul siluetei sale. Vedeta a recurs la această metodă de dragul carierei: ”Îți dă un refresh total. Ajută memoria mult”

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă in Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători. Peisajele incredibile, simplitatea și vibrația specifică a locurilor, frumusețea fiecărui colțisor din acest rai ne-a inspirat să organizăm o nuntă în stil italian. Dolce far niente este vorba favorită a italienilor și exact asta am visat să facem”, a scris actrița pe contul său de Facebook.