Jorge, după zece ani de căsnicie: „Relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție”. Artistul a făcut dezvăluiri sincere

Jorge este, fără doar și poate, unul dintre cei mai apreciați artiști din industria muzicală românească și are, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase familii din lumea mondenă.

El și Raluca Prodea, cea cu care a împărțit bune și rele de mai bine de un deceniu. Au trecut prin multe împreună și au reușit să treacă peste toate obstacolele, dovedind că sentimentele care îi leagă sunt sincere și foarte puternice. Artistul a vorbit, în cel mai recent interviu acordat, despre mariajul său cu blondina.

Jorge și Ramona Prodea, soția lui [Sursa foto: Instagram]

Jorge, detalii din relația sa cu Raluca Prodea: „Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta”

Jorge a vorbit despre cum a început povestea de dragoste dintre el cu Raluca Prodea și despre greutățile pe care au trebuit să le îndure. Artistul recunoaște că nu toate momentele din mariajul său cu soția lui au fost ușoare și că au fost multe momente grele, însă, doar împreună au putut șterge totul cu burele și au trecut cu brio peste toate încercările.

„Relația cu soția mea a început timid, pentru că noi lucram împreună la teatru, unde eu jucam în „Romeo și Julieta, iar ea venea la teatru cu Ilinca, fata noastră, care juca rolul Juliei în piesa pentru copii. Ilinca venea la toate repetițiile mele, iar Ramona o însoțea. Apoi, eu aveam un business cu flori, iar Ramona voia să facă daruri unor parteneri, și așa au început discuțiile, iar apoi am deschis o afacere împreună. Ulterior, eu am divorțat, iar relația mea cu Ramona a luat-o într-o altă direcție, cea în care suntem astăzi. Am avut multe suișuri și coborâșuri în relația asta, a fost foarte complicată la început, însă așa a fost să fie, așa trebuiau să se întâmple lucrurile”, a

declarat Jorge pentru Viva.ro

Jorge [Sursa foto: Instagram]

Jorge și Ramona Prodea au relația perfectă, în ciuda dificultăților prin care au trecut

Mai mult, după zece ani de când împart și bune și rele, artistul sune că relația lui cu blondina este mai puternică ca niciodată. Mai mult, se pare că toate momentele mai puțin plăcute prin care a fost nevoie să treacă le-a întărit căsnicia, iar acum se iubesc mai mult ca la început.

„Relația este din ce în ce mai bună, ne-am sincronizat incredibil, ne înțelegem reciproc din priviri. Anul acesta e foarte important pentru noi, deoarece schimbăm prefixul, Ilinca a împlinit 20 de ani, eu fac 40, iar Ramona, în toamnă, 50 de ani – vrem să sărbătorim cu timp mai mult petrecut împreună, să mergem în vacanțe. Ca în orice cuplu, au mai fost hopuri. Fiecare relație are nevoie de experiențe ca să evolueze, iar noi am avut diferite momente mai dificile pe care am învățat să le depășim împreună, pentru că doar așa putem crește, iar noi suntem recunoscători pentru tot ce s-a întâmplat. Noroc că am avut curajul să le depășim”, a mai explicat artistul pentru sursa menționată anterior.