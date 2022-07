Jorge, la plajă cu soția super sexy! Ramona Prodea a atras toate privirile cu un corp senzațional la 50 de ani | EXCLUSIV

In articol:

Jorge s-a bucurat de un weekend plin de relaxare la malul mării. Alături de Ramona și fiul lor, Jorge s-a distrat pe o cunoscută plaja din Mamaia, acolo unde a fost surprins de paparazzi WOWbiz.ro.

Jorge este un tată devotat și un bărbat extrem de norocos. Ramona, soția lui, a atras toate privirile pe plaja de la Mamaia și nici nu e de mirare pentru că arată senzațional la 50 de ani. Partenera lui Jorge a îmbrăcat un costum de baie sexy cu bikini tanga și s-a bucurat de soare.

Jorge, la plajă cu soția extrem de sexy

Vara este cu siguranță fierbinte pentru Jorge, mai ales atunci când are lângă el o femeie de milioane. Ramona Preda, soția artista, arată senzațional la aproape 50 de ani și a făcut furori la Mamaia. Blondina a îmbrăcat un costum de baie roz cu slip tanga, iar trecătorii nu s-au putu abține să nu îi admire formele.

Artistul se bucură și el de un fizic de invidiat, căci pătrățelele cu efort mult se țin! Cert este că amândoi au arătat bestial în weekendul care tocmai a trecut, iar cântărețul a imortalizat și câteva momente de senzație. Cea care l-a fotografiat a fost chiar Ramona. Din verificările jurnaliștilor WOWbiz.ro, imaginile nu au ajuns încă pe rețelele sociale.

Jorge, un tată extrem de atent și devotat

Când vine vorba de copiii săi, Jorge este extrem de atent și devotat. Tot paparazzi WOWbiz.ro l-au surprins alături de fiul său la mare, în timp ce ieșeau împreună după o baie în apă.

Artistul l-a dus în brațe până la șezlong, iar acolo, alături de Ramona l-a șters și l-a îmbrăcat. Imediat ce băiatul său a fost gata și protejat de vânt, artistul s-a pus pe poze.

Cum s-au cunoscut Jorge și Ramona Prodea

Jorge și Ramona trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, în ciuda diferenței de vârstă de 10 ani și mai ales a răutăților care s-au spus despre ei în spațiul public. Artistul și Ramona au împreună un fiu, iar fiecare dintre ei mai are câte un copil din relațiile anterioare.

Cei doi s-au cunoscut la teatru, fiica Ramonei jucând în aceeași piesă ca artistul. La acel moment, niciunul dintre ei nu era implicat într-o relație și s-au îndrăgostit.

„ Ea m-a cunoscut pe mine la teatru, ea a venit la repetiție pentru că Ilinca (n.r. fata ei dintr-o relație anterioară), juca și ea la Romeo și Julieta pentru copii. Ea era acolo de fiecare dată când noi repetam, Ramona. Dar noi nu aveam nicio treabă, nu ne gândeam că o să ajungem la asta. Noi și când ne-am întâlnit ne-a făcut cunoștință o prietenă comună.

Ea nu a fost măritată niciodată și nu era în nicio relație atunci. Noi ne-am întâlnit la masă și vorbeam despre un deal, că eu trebuia să îi fac eu niște flori, adică asta a fost. Nu știu ce s-a întâmplat la masă, a fost o chestie de…am stat cu sufletul la gură, eu mă pierdusem. Da, atunci eram căsătorit.

Apoi, după nu știu cât timp iar ne-am văzut, eu lucram într-un bussines. (…) Abia atunci a cunoscut-o și Alina pe Ramona, când făceam afacerile, făceam și întâlnirile.

(…) Apoi eu eram fericit că eram singur. Eu nu mai voiam relație, eu am zis că nu mă însor niciodată.

Ea m-a ajutat atunci pentru că eu nu mai aveam acces la nimic, la firma mea, la conturile mele, și ea m-a ajutat atunci să trec de hopul ăsta până când eu mi-am făcut altă firmă, mi-am încasat pe firma mea. Se zicea atunci că mi-a luat mașină ea, că m-am dus după bani, dar asta s-a întâmplat. Am făcut un leasing pe firma ei ca să am cu ce să mă mișc și plăteam. Divorțul meu a însemnat blocaj financiar, dar eu aveam proiecte pe TV. Eu am plâns 2 luni în casă, nu mai aveam niciun ban, nu mai aveam nimic. Singurii bani de care dispuneam erau într-un cont pe care mi-l lăsase tata, erau 2.000 de dolari ”, a mărturisit Jorge, în trecut.

