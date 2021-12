Josip Heit, șeful lui Alex Bodi, în proces cu primăria lui Băluță! Cum a ajuns ”prințul criptomonedelor” în această situație? EXCLUSIV

In articol:

Milionarul Josip Heit, supranumit ”Prințul Criptomonedelor” a fost dat în judecată de ”Sectorul 4 al Municipiului București – Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță”, așa cum apare pe portalul instanțelor din România.

Procesul dintre șeful lui Alex Bodi a început pe 7 decembrie, după ce acțiunea în instanță fusese depusă încă din luna sepembrie. La prima ședință, magistrații au decis amânarea până în februarie 2022 din cauza unor probleme procedurale. Nu sunt foarte clare motivele pentru care primăria l-a dat în judecată pe milionarul croat însă se presupune că procesul are legătură cu o proprietate pe care afaceristul o are în sectorul 4 acolo unde autoritatea locală are un anumit interes (în a-și desfășura anumite servicii, de exemplu).

Josip Heit are o mașină de 4 milioane de euro

Josip Heit a fost recent văzut la volanul celei mai scumpe mașini din România, un Bugatti Chiron de 4 milioane de euro. La începutul acestui an, el a achiziționat un trust de presă din Germania pentru a dezvolta o divizie media a companiei GBS Gold Standard Corporation, pe care o deține.

În Europa, compania lui Josip Heit este reprezentată de o celebră firmă de avocatură din Germania, Irle Moser. Croatul a apelat la această companie pentru a încerca să oprească o campanie de discreditare a lui personală și a afacerii pe care o deține, care a început în acest an în mediul online cu ajutorul unor vloggeri.

A cumpărat un trust de presă în Germania

Josip Heit s-a născut în fosta Iugoslavie, în apropiere de granița cu România și provine dintr-o familie modestă. După ce a terminat liceul, el a intrat la o facultate de turism, pe care n-a mai terminat-o pentru că s-a apucat de afaceri. Heit a declarat într-un interviu că în prezent deține una din cele mai mari companii turistice din Croația.

Josip Hei, într-un spot de promovare alături de actrița Sophia Tomalla

Cei mai mulți bani i-a făcut însă din criptomonede, acolo unde lucrează împreună cu Alex Bodi, fostul soț al Biancăi Drăgușanu. În urmă cu câțiva ani, cei doi au împărțit un apartament de 1,5 milioane de euro situat în sectorul 4, în apropiere de Delta Văcărești.

