Jucătorii lui Juventus au oferit mărturii uluitoare în procesul de fraudă fiscală: „Nu-mi amintesc să fi semnat vreodată actele acestea”

Mai mulți jucători de la Juventus au oferit mărturii în procesul de fraudă fiscală. Vezi detaliile șocante în scandalul „plusvalențelor fictive Primsa”!

Jucătorii lui Juventus, mărturii uluitoare în procesul de fraudă fiscală

Juventus este în centrul unui proces de fraudă, după ce în urma unor investigații s-au descoperit mai multe neregularități. Mai precis, 23 de fotbaliști din sezonul 2019- 2020 și 17 din sezonul 2020- 2021, printre care și antrenorul Maurizio Sarri, ar fi acceptat să își diminueze fictiv veniturile.

În acest fel, Juve a reușit cu acordul jucătorilor să evite plata a aproape 64 de milioane de euro din bilanțul contabil, scrie digisport.ro. Întreaga „operațiune” a clubului a început după instalarea pandemiei de COVID-19, care a forțat unele cluburi să ia măsuri pentru a evita pierderile financiare.

Însă, autoritățile italiene au descoperit că Juventus a profitat de acest aspect, trecând în actele fotbaliștilor sume mai mici față de cele pe care aceștia le încasau, pentru ca echipa să plătească taxe mai mici la stat.

Recent, presa italiană a făcut publice primele declarații ale jucătorilor în acest proces: „Ceea ce îmi amintesc este că a fost emis un comunicat de presă, iar mulți oameni au crezut că noi am renunțat la 4 luni. Numai că nimeni nu știa, la acel moment, că noi am renunțat la 3 luni, dar care urmau să ne fie achitate mai târziu.

După ce am citit comunicatul de presă, nu aceea era înțelegerea la care am ajuns. Acolo scrie că am renunțat la 4 luni, dar nu scrie că noi deja am acceptat 3 luni, ceea ce era deja o certitudine.

Cine erau reprezentanții noștri în această înțelegere? În general, senatorii de drept, cei trei căpitani, Bonucci, Chiellini și Buffon. Nu știu dacă au mers vreodată împreună.”, a spus Paulo Dybala, unul dintre fotbaliștii care au depus mărturie în proces, citează sursa menționată.

Danilo, jucător Juventus: „Nu-mi amintesc să fi semnat vreodată actele acestea”

Investigațiile autorităților au scos la iveală un document semnat de președintele Andrea Agnelli și de căpitanul Giorgio Chiellini, pe 28 martie 2020. Potrivit digisport.ro, doi jucători au știut despre această înțelegere, însă nu au citit actele:

„Eu nu știu de acest document. Acum, după ce l-am citit, văd că e vorba chiar despre înțelegerea la care am ajuns.”, a spus Alex Sandro.

„Nu-mi amintesc să fi semnat vreodată actele acestea, dar după ce am citit conținutul lor, pot să vă confirm că asta este exact înțelegerea pe care am avut-o cu compania, iar data de 28 martie 2020 confirmă ce am spus mai devreme, că noi deja aveam o înțelegere la finalul acelei luni. Dar nu recunosc semnăturile de pe document.”, a spus Danilo.

