Tătăruşanu, umilit în Serie A! Ce notă a primit pentru prestaţie şi cum au fost pedepsiţi el şi colegii săi

AC Milan, cu Ciprian Tătăruşanu integralist, a făcut un meci dezastruos pe terenul lui Lazio, în etapa 19-a din Serie A. Romanii s-au impus cu 4-0, după reuşitele semnate de Milinkovic Savic (min. 4), Zaccagni (min.

Lazio i-a umplut poarta de goluri lui Tătăruşanu

38), Luis Alberto (min. 67) şi Felipe Anderson (min. 75).

Ciprian Tătăruşanu a fost învins de patru ori pe Olimpico din Roma, însă nu a gafat la niciunul dintre golurile înscrise de băieţii lui Maurizio Sarri. Totuşi, nu a fost foarte sigur pe el şi a părut că putea face mai mult, mai ales la cel de-al doilea gol, înscris de Zaccagni. Pentru prestaţia din meciul cu Lazio, Tătăruşanu a primit nota 4,5. Doar Davide Calabria, Pierre Kalulu și Sergino Dest au primit note mai mici, fiind notaţi cu 4.

"Tătărușanu- 4.5. Absența lui Maignan se simte mai tare decât era preconizat. Dacă la șutul lui Milinkovic-Savic de la primul gol nu i se poate reproșa nimic, la golul doi a fost depășit prea ușor de șutul necoordonat al lui Marusic", au scris jurnaliştii de la Tuttomercatoweb.

Diavolii milanezi, pedepsiţi de Stefano Pioli

Stefano Pioli obişnuia să le dea jucătorilor săi câte o zi liberă, după fiecare meci oficial disputat de AC Milan. Însă prestaţia echipei sale din jocul cu Lazio l-a supărat atât de tare pe antrenorul campioanei, încât a decis ca toată lumea să revină la antrenament, la numai 12 ore după umilinţa de pe Olimpico. Pentru Milan urmează duelul de pe teren propriu, cu Sassuolo, care se va disputa duminică.

Caampioana Italiei are mare nevoie de o victorie, pentru că nu a început deloc bine acest an. Milan a obţinut o singură victorie în patru etape şi se află la 12 puncte în spatele liderului Napoli. În plus, Lazio s-a apropiat la numai un punct şi a urcat pe podium.

Ciprian Tătăruşanu a primit 25 de goluri în cele 18 partide în care a apărat poarta lui Milan în acest sezon, în toate competiţiile. Goalkeeperul evoluează la campioana Italiei din 2020, când a venit liber de contract, de la Lyon.

În cariera sa, Tătăruşanu a mai evoluat pentru Juventus Bucureşti, Gloria Bistriţa, FCSB, Fiorentina, Nantes şi Lyon. La naţionala României, portarul a strâns 73 de selecţii.

