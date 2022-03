In articol:

Jurați Dancing on Ice 2022. Vezi cine sunt cei patru membri de la masa juriului, dar și cine va prezenta show-ul care se transmite live.

Cine sunt Jurații de la Dancing on Ice: Vis în doi

Emisiunea Dancing on Ice: Vis în doi va avea premiera sâmbătă, 5 martie 2022, de la ora 20:00. Urmând ca emisiunea să se difuzeze live, în fiecare săptămână, sâmbăta, de la ora 20:00.

Din juriul emisiunii Dancing on Ice: Vis în doi, vor face parte Mihai și Elwira Petre, Cornel Gheorghe și Simona Pungă.

Totodată, prezentatorii emisiunii Dancing on Ice: Vis în doi, vor fi Ștefan Bănică Junior și Irina Fodor.

Jurați Dancing on Ice: Vis în doi- Mihai Petre

Mihai Petre este unul dintre cei mai renumiți dansatori și coregrafi din România. Acesta s-a remarcat ca jurat al emisiunii ”Dansez pentru tine”, a mai făcut parte și din juriul de la ”Românii au Talent”, iar anul trecut a participat la Asia Express, alături de soția sa, Elwira Petre. Cei doi au plecat acasă cu marele premiu al emisiunii.

”Cu bucurie va anunț ca voi face parte din juriul Dancing on Ice: Vis in doi, care va începe Sâmbătă, 5 martie. Sunt nerăbdător sa ma așez pe unul dintre cele mai bune locuri din platou, sa ma bucur de spectacol, sa rămân gura-casca, sa jurizez obiectiv si sa împart toate acestea cu voi. Unde mai pui ca la masa juriului voi fi alaturi de Elwira Petre cu care ma înțeleg bine si de alți doi oameni faini: Simona Pungă si Cornel Gheorghe. Echipa e super, iar concurenții…unul si unul. Abia aștept”, a scris Mihai Petre pe rețelele de socializare.

Jurați Dancing on Ice: Vis în doi- Elwira Petre

Elwira Petre s-a născut în Polonia, a fost balerină, iar acum este coregraf alături de soțul său, Mihai Petre. Cei doi au împreună două fetițe minunate, dar și o academie de dans.

”Iubesc dansul si orice forma de mișcare legată de el. Ma bucur sa va anunt ca împreuna cu Mihai, Simona și Cornel vom face parte din juriu Dancing on Ice: Vis in doi. Proiect unic, special și foarte dificil. Pantofi de dans, tocuri, balerini, adidași sau patine îți pot da aripi sau te pot condamna la eșec.9 vedete curajoase s-au încălțat in patine iar eu abia aștept sa văd rezultatul final. Va fi palpitant!” a scris Elwira Petre pe rețelele de socializare.

Jurați Dancing on Ice: Vis în doi- Simona Pungă

Simona Pungă s-a născut pe 2 august 1986 la Brașov și este antrenor al secției de patinaj artistic din orașul său natal. De-a lungul timpului, Simona Pungă a participat la diverse competiții europene și internaționale, în calitate de sportiv.

Alături de Mihai Petre, Elwira Petre și Cornel Gheorghe, Simona Pungă îi va juriza pe concurenții de la Dancing on Ice: Vis în doi.

”Sunt foarte entuziasmată și mă simt onorată să fac parte din acest proiect, în calitate de jurat, mai ales că este vorba de un concept total nou pentru România.

Știind câtă muncă și câtă dedicare este în spatele acestui proiect sunt motivată să fac parte din această „frumoasă poveste'!', a spus Simona Pungă, pentru a1.ro.

Jurați Dancing on Ice: Vis în doi- Cornel Gheorghe

Cornel Gheorghe este un antrenor român de patinaj artistic și fost sportiv de performanță. Acesta a participat la Olimpiada de iarnă din 1994, unde a ocupat locul 14, dar și la Jocurile Olimpice de iarnă din 1998, unde a ocupat locul 21.

”Este o plăcere, dar și o provocare să fac parte din acest proiect ce va demara în câteva zile. Este ceva nou și pentru mine, chiar dacă domeniul meu de activitate este patinajul artistic, căci într-un astfel de proiect nu am mai participat până acum.

Sunt dornic să începem și să ducem la bun sfârșit un spectacol grandios, împreună cu echipa acestui show, împreună cu colegii mei din juriu. Îmi doresc că acest proiect să se bucure de un real succes!”, a spus juratul pentru sursa citată anterior.

Concurenți Dancing on Ice 2022

Nou vedete: Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenişan și Cătălin Cazacu, vor patina în fiecare săptămână alături de partenerii lor, care sunt patinatori profesioniști, la Dancing on Ice: Vis în doi .

”Începând cu data de 5 Martie ne vedem pe gheață! Ea este Ana și imi face o deosebită plăcere să vă fac cunoștință cu ea, este CAMPIOANĂ la patinaj si luptăm împreună pentru visul ei. Promitem să facem frumi frumi, atâât pot să vă ziiiiic”, a scris Jean Gavril pe rețelele de socializare.

” Cu Gratioano Dinu fac echipă de aproape doua luni, zi de zi la antrenamente, îmi e și partener, dar și antrenor. O să vă impresioneze povestea lui, o să vă surprindă povestea noastră însă cel mai important aici este visul lui, motivul pentru care concurăm împreună: Gratiano își dorește să schimbe viitorul patinajului în România, prin prisma celor cinci mici sportivi, antrenați de mama lui.

Puterea voastră, a publicului, este super mare, pentru că veți putea vota, așa că îmi pun bazele în susținerea voastră, în răbdarea lui Gratiano și în determinarea mea să îi depășesc așteptările, în timp record. Ne vedem, începând cu 5 martie”, a scris Sore pe Instagram.

”Dragilor, din 5 martie, ne vedem pe gheața, la Dancing on Ice: Vis în doi. Vă fac cunoștință cu Daniela, antrenoarea și partenera mea. Daniela va lupta pentru a-și îndeplini visul de a reveni în țară, după ani în care a stat departe de casă. Ea își dorește să poată relua legătura cu gheața, să se antreneze și să susțină financiar viitorul sportiv în tenis al băiețelului său în vârstă de doar 6 ani.

Abia aștept să ne vedeți!!”, a scris și Chef Nicolai pe rețelele de socializare.