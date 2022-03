In articol:

Cand începe Dancing on Ice 2022? Emisiunea îi are ca prezentatori pe Ștefan Bănică Jr.

și Irina Fodor. Vezi și cine sunt vedetele care participă la show.

Emisiunea Dancing on Ice: Vis în doi va avea premiera sâmbătă, 5 martie 2022, de la ora 20:00. Urmând ca emisiunea să se difuzeze live, în fiecare săptămână, sâmbăta, de la ora 20:00.

Din juriul emisiunii Dancing on Ice: Vis în doi, vor face parte Mihai și Elwira Petre, Cornel Gheorghe și Simona Pungă.

Totodată, prezentatorii emisiunii Dancing on Ice: Vis în doi, vor fi Ștefan Bănică Junior și Irina Fodor.

Dancing on Ice: Vis în doi, prezentat de Irina Fodor și Ștefan Bănică

Ștefan Bănică Junior și Irina Fodor prezintă emisiunea Dancing on Ice: Vis în doi. Cei doi prezentatori TV mai fac parte și din alte proiecte ale aceluiași trust de televiziune. Irina Fodor este prezentatoarea emisiunii Chefi fără limite, în timp ce Ștefan Bănică Jr. este jurat la X Factor România.

”Dragii mei, de sâmbătă, 5 martie, ne vedem LIVE la Dancing on Ice: Vis în doi. Veți vedea un proiect copleșitor, în care cele mai frumoase povești se spun dansând pe gheață! Le urez de pe acum mult succes concurenților și de abia aștept să începem!”, a scris Irina Fodor pe rețelele de socializare.

Cine cu sunt concurenții de la Dancing on Ice: Vis în doi

Nou vedete: Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenişan și Cătălin Cazacu, vor patina în fiecare săptămână alături de partenerii lor, care sunt patinatori profesioniști, la Dancing on Ice: Vis în doi.

”Show must go on! Din multitudinea de posibilități, am avut norocul să am parte de un partener de dans atât de amuzant și profi în același timp și de la care am învățat așa de multe, în doar câteva saptamani...

A venit tocmai din Chișinău ca să dansăm împreună, live, din 5 martie. Lui Lilian vreau să îi mulțumesc pentru că m-a ajutat enorm în fiecare moment, chiar și când am vrut să renunț, am făcut progrese rapid datorită lui, practic, mi-a fost un al 3lea antrenor și a avut toată răbdarea din lume cu mine, în fiecare zi, pe gheata. Da, antrenamentele sunt zilnice, e enorm de multa munca în spate la tot ceea ce o să vedeți, atât din partea noastră, a concurenților, cât și a producției. Dar e și frumos, parca n-aș vrea să se mai termine. Ne-am apropiat de toate echipele și s-au creat prietenii sincere intre mulți dintre noi!

Eu mi-am împlinit un vis, am învățat să patinez, iar de acum, luptam împreună pentru visul lui Lilian.

Abia aștept să ne vedeți pe gheață și să ne susțineți, că avem nevoie, mai ales eu!!”, a scris CARMEN GREBENIȘAN pe rețelele de socializare.