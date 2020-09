In articol:

Radu Macovei este cel care a tipărit, chiar pe 22 decembrie 1989, în timpul Revoluției, primul ziar liber din România. Este vorba despre ”Viața liberă” din Galați, publicație al cărui director a fost. Peste ani, Radu Macovei povestea colegilor despre acel moment, al apariției primului ziar liber.

"Sunt 20 de ani de la momentul acela de foc, clipa de frumos nu are cine să ţi-o ia! A fost momentul acela teribil din viaţa unui om. Când a ieşit primul număr al ziarului, aproape că am căzut în genunchi lângă rotativă, când ea a început să tragă. Da, puteam să fiu împuşcat dar, aşa cum se spune, „s-o faci măcar o dată!”. Şi am făcut-o!"

Toată suflarea din Galați îl plânge acum pe marele journalist. Radu Macovei avea 77 de ani și în ultimele luni a fost grav bolnav, dar așa cum spun cunoscuții, nicio clipă nu și-a pierdut speranța că va fi bine și că se va reface. A murit în seara zilei de 24 septembrie, iar înmormântarea lui are azi, duminică, în Galați, orașul pe care l-a iubit atât de mult și la a cărei evoluție a participat activ.

Radu Macovei este fondator al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și al Filialei UZPR – Galați și a fost președinte al Filialei UZPR – Galați și vicepreședinte al UZPR.

Jurnalistul Radu Macovei a fost nepotul lui Sergiu Celbidache

Radu Macovei s-a născut la Roman, a făcut Facultatea de Filologie la Iași promoția 1965 și, imediat după stagiul militar obligatoriu, a ajuns la Galați, unde a fost, mai întâi, ziarist pe evenimente culturale. Radu Macovei a fost nepotul după mama al marelui compozitor și dirijor Sergiu Celibidache. Jurnalistul a fost căsătorit cu fiica unui preot, motiv pentru care comuniștii, în 1972, a fost ”alungat” din redacție. A fost însă angajat tot ca ziarist doi ani mai târziu, în aceeași redacție ”Viața nouă”.